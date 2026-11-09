Bereits seit vielen Jahren wird am Jesuitenplatz zur Vorweihnachtszeit das Rathausdach zum größten Adventskalender von Koblenz. 24 Dachgauben stellen jeweils ein „Türchen“ eines Adventskalenders dar. In ihren Fenstern sind nämlich Plexiglasscheiben mit einer Zahl zwischen 1 und 24 eingelassen. Ab dem 1. Dezember wird jeden Tag ein zusätzliches „Türchen“ beleuchtet, bis an Heiligabend alle erstrahlen.

Die Abteilung „Straßenbeleuchtung“ des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz hatte diesen besonderen Adventskalender installiert und aktiviert ihn jedes Jahr aufs Neue. Die Plexiglaseinsätze verbleiben dauerhaft an ihrem Platz, sind jedoch außerhalb der Adventszeit durch die roten Holz-Fensterläden verdeckt. Die Mitarbeiter des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz holen den Adventskalender jedes Jahr aufs Neue sozusagen aus dem „Sommerschlaf“.

Die Zahlen auf den Plexiglasscheiben sind mithilfe von Sandbestrahlung aufgebracht. An den Kanten der Plexiglasscheiben finden sich LED-Leuchtstreifen. Weil die Kanten der Plexigläser gut poliert sind, scheint das Licht durch das Plexiglas hindurch und bricht sich im Bereich der aufgetragenen Zahl.

Der Koblenzer Weihnachtsmarkt verteilt sich auf mehrere Plätze in der malerischen Altstadt. Am Jesuitenplatz kann diese schöne Advents-Lichtinstallation als besonderer Blickfang bewundert werden. Besucher sollten also ab dem 1. Dezember den Blick auch mal auf das Dach des Rathauses richten, wo sich der größte Adventskalender der Stadt Koblenz findet.

Bildunterzeile:

Mitarbeiter des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz entfernen die Fensterläden am Historischen Rathaus in Koblenz und legen die dahinterliegenden Fenster mit den Zahlen zwischen 1 und 24 frei. Bis Heiligabend wird jeden Tag das passende „Advents-Türchen“ erleuchtet, bis am Ende 24 Fenster erstrahlen. Foto: Felix Gras/Stadt Koblenz