Das Mittelrhein-Museum lädt am Sonntag, 15. November, um 15 Uhr zur Kuratorinnenführung mit Melanie Krause M. A. durch die Sonderschau „Weit draußen“ ein. Diese ist dem Werk eines der bedeutendsten Vertreter der zeitgenössischen Landschaftsmalerei – Markus Matthias Krüger (*1981 in Gardelegen / Sachsen-Anhalt, 2005 – 2013 Studium der Malerei an der HGB Leipzig) – gewidmet

Seine Kompositionen sind bis ins kleinste Detail durchkonstruiert und setzen sich aus an geometrischen Formen angelehnten Versatzstücken zusammen. Er verzichtet bewusst auf die individuelle Ausgestaltung einzelner Objekte und reduziert deren Formenvielfalt. Gleichzeitig arbeitet er jedes Element minutiös in altmeisterlicher Manier aus, der in ihrer technischen Brillanz nur wenig Vergleichbares an die Seite zu stellen ist. Dadurch werden die Landschaften auf den ersten Blick leicht zugänglich, beim genauen Hinsehen allerdings auf kunstvolle Art unwirklich, ja unheimlich. Der Betrachter ist regelrecht aufgefordert, eigene Ergänzungen vorzunehmen und sich die Geschichten der Werke selbst zu ergründen.

Die Kosten für die Veranstaltung betragen drei Euro/ermäßigt zwei Euro zuzüglich Museumseintritt.

Bildunterzeile:

Markus Matthias Krüger | Dunkler Wald | 2018 | VG Bild-Kunst, Bonn 2026 | Repro: Galerie Schwind, Leipzig / Carsten Humme