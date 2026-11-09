Vom 27. November bis zum 6. Dezember 2026 lädt der Bopparder Weihnachtsmarkt zum vorweihnachtlichen Erlebnis auf den Marktplatz ein

Wenn der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln durch die historischen Gassen zieht und tausende Lichter die Innenstadt zum Leuchten bringen, beginnt in Boppard die schönste Zeit des Jahres: Der Bopparder Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag, 27. November 2026, mit dem „Bopparder Lichterzauber“ seine Tore. Der Bopparder Lichterzauber ist eine festliche Eröffnungsveranstaltung, bei der mit einem gemeinsamen Countdown, dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung, musikalischer Begleitung und Late-Night-Shopping die Adventszeit in Boppard eingeläutet wird.

Bis einschließlich Sonntag, 6. Dezember 2026, verwandelt sich der Marktplatz dann vor der beeindruckenden Kulisse der historischen Fachwerkhäuser und der Basilika St. Severus in ein stimmungsvolles Winterwunderland. Die Besucherinnen und Besucher des Bopparder Weihnachtsmarkts erwartet auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Angebot für die ganze Familie. Festlich geschmückte Stände laden zum Bummeln und Entdecken ein. Ob handgefertigte Dekorationen, besondere Geschenkideen, Souvenirs oder weihnachtliche Köstlichkeiten – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Auch für die kleinen Gäste gibt es viel zu entdecken: Die kostenfreie Rodelbahn und der Weihnachtszug versprechen jede Menge Spaß. Darüber hinaus sorgen Weihnachts-Alpakas und eine Winter-Sesselbahn für besondere Erlebnisse. Ein weiteres Highlight ist der Bopparder Krippenweg mit insgesamt 30 Stationen, der dazu einlädt, die Weihnachtsgeschichte auf besondere Weise zu entdecken.

Ein musikalischer Höhepunkt erwartet die Gäste am Sonntag, 6. Dezember: Dann sorgt Laura Heinz, unter anderem bekannt aus der Fernsehsendung „Mainz bleibt Mainz“, mit einem stimmungsvollen Weihnachtskonzert für festliche Unterhaltung.

Winterwald mit liebevoll geschmückten Weihnachtsbäumen

Auch 2026 wird der Bopparder Weihnachtsmarkt wieder durch den beliebten Winterwald bereichert. Die dort aufgestellten Weihnachtsbäume werden von örtlichen Vereinen mit viel Kreativität und Engagement festlich geschmückt. Am letzten Veranstaltungstag wird der schönste Baum feierlich prämiert. Damit wird zugleich das Engagement der Vereine gewürdigt und die Gemeinschaft in der Stadt sichtbar gemacht.

Weihnachtskutsche verbindet die Weihnachtsmärkte

Am zweiten Adventswochenende, Samstag und Sonntag, 5. und 6. Dezember, ist die Weihnachtskutsche jeweils von 12 bis 17 Uhr im Stadtzentrum unterwegs. Sie sorgt nicht nur für eine besondere vorweihnachtliche Atmosphäre, sondern kann auch als Shuttle zu zwei weiteren weihnachtlichen Höhepunkten genutzt werden: dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt an der kurfürstlichen Burg und dem traditionellen Bälzer Weihnachtsmarkt in der Altstadt.

Der Bopparder Weihnachtsmarkt bietet damit weit mehr als einen klassischen Weihnachtsmarktbesuch: Er verbindet weihnachtliche Tradition, besondere Erlebnisse und geselliges Beisammensein an verschiedenen Orten der Stadt.

Öffnungszeiten des Bopparder Weihnachtsmarktes

Gastronomiestände:

Freitag und Samstag: 12 bis 22 Uhr

Sonntag bis Donnerstag: 12 bis 20 Uhr

Händlerstände:

Freitag und Samstag: 12 bis 20 Uhr

Sonntag bis Donnerstag: 12 bis 19 Uhr

Weihnachtszug:

Sonntag bis Donnerstag: 12 bis 18 Uhr

Freitag und Samstag: 12 bis 19 Uhr

Rodelbahn:

Sonntag bis Donnerstag: 12 bis 19 Uhr

Freitag und Samstag: 12 bis 20 Uhr

Weitere Informationen zum Bopparder Weihnachtsmarkt gibt es bei der Tourist Information Boppard:

Telefon: 06742 / 3888

E-Mail: tourist@boppard.de

Internet: www.boppard-weihnachtsmarkt.de

Der Flyer mit dem ausführlichen Veranstaltungsprogramm ist außerdem auf der Homepage der Stadt Boppard unter www.boppard.de sowie bei der Tourist Information unter www.boppard-tourismus.de abrufbar.

Der Bopparder Weihnachtsmarkt wird von Westenergie gesponsert.