Kirstin Höfer und Mario Specht melden sich mit einem neuen tierischen Format aus dem Tierheim Koblenz zurück.

Weit mehr als über 400 Sendungen haben Höfer und Specht im Laufe der letzten Jahre schon bei einem kleinen Regionalsender aus Koblenz präsentiert. Nachdem sich der Sender Ende April von Mario Specht getrennt hat, waren Höfer und Specht kreativ und haben mit dem Partner „My HeimTierLand“ eine neue Tiervermittlungssendung Namens „Tier gewinnt“ ins Leben gerufen.

Im Vordergrund stehen wie immer die Bewohner aus dem Tierheim Koblenz, die in „Tier gewinnt“ eine Plattform bekommen, um schnellstmöglich ein gemütliches Körbchen in einem neuen Zuhause finden sollen.

Doch damit nicht genug: Die neue Tiersendung wird auch Woche für Woche tierische Servicethemen behandeln und Gäste auf ihrem roten Sessel begrüßen. „Mit dem neuen Format wollen wir daran anknüpfen, was wir bereits vorher geschafft haben und einfach noch mehr für den Tierschutz in Koblenz einstehen“, sagte Kirstin Höfer, Leiterin des Tierheims Koblenz. Auch Mario Specht, Moderator, freut sich bereits auf die neue Sendung: „In unserem neuen Format „Tier gewinnt“ wird sich für die Zuschauer vielleicht optisch einiges ändern, jedoch können Sie sich auf einen wie gewohnten lockeren Umgangston zwischen Frau Höfer und mir freuen. Zusammen mit unserem Sponsor wollen wir Großes in Sachen Tiervermittlung, Ernährung und Schutz erreichen.”

Am Sonntag, 2. Juli, startet das neue Format. Die Premierensendung wird mit Ehrengast David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, auf der Videoplattform YouTube zusehen sein.

Langner, selbst Tier- und vor allem Katzenliebhaber, spricht unter anderem darüber, warum er gerne im Tierheim Koblenz vorbeischaut. Thematisch wird die neue Katzenschutzverordnung, welche ab 1. Juli 2023 in Koblenz in Kraft tritt, besprochen. Auch Langner freut sich sehr über das neue Angebot: „Ich bin froh, dass die beiden weiterhin eine Plattform für die Tiervermittlung bieten und tierische Themen ansprechen, die passend eingeordnet werden. Auch freut es mich sehr, dass die Reichweite von Frau Höfer und Herrn Specht über die Grenzen von Koblenz hinausgehen und zusammen Tolles in Sachen Tierschutz bewegt wird.”

Nun wird es auf dem Kanal „Tier gewinnt“ bei YouTube immer tierisch: Jeden Sonntag ab 11 Uhr werden Höfer und Specht aus dem Tierheim Koblenz einen neuen tierischen Freund vorstellen. Um keine Folge mehr zu verpassen, können Sie den Kanal von „Tier gewinnt!“ kostenlos auf YouTube abonnieren.”