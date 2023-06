Die Musiker-Inititative Koblenz Music Live e.V., der Förderverein Rheinanlagen e.V., das Koblenzer Bündnis für Familie und der Seniorenbeirat der Stadt Koblenz haben bereits zweimal, nämlich 2022 und kürzlich 2023, zu unbeschwerten Musiknachmittagen für die ältere Generation eingeladen.

Jetzt soll auch das in Koblenz traditionell bestehende, in der Coronazeit aber auf Grund der Kontaktsperren ausgefallene Generationenfest in der Konzertmuschel eine neue Anlaufstelle erhalten. Ziel ist es, junge und ältere Menschen unserer Stadt zusammenzubringen und auf der Bühne zu präsentieren. Damit können wir eine

Veranstaltung erwarten, die, um es mit den Worten der Schirmherrin, der Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, auszudrücken, „den Zusammenhalt untereinander stärken wird. Ich bin mir sicher, dass hier Groß und Klein noch lange an den Tag zurückdenken werden. Lassen Sie uns gemeinsam neue Beziehungen schaffen und Freundschaften generieren.“

Ein buntes Programm ist angesagt: Kindergesangsgruppen der Balthasar-Neumann- Schule und der Grundschule Wallersheim eröffnen den musikalischen Reigen. Im Anschluss spielt die Gülser Formation Zores & Bagaasch mit Akkordeon, Klarinette, Gitarren und mehrstimmigem Gesang internationale Folklore. Zum Abschluss wird die großartige Big Band Mülheim einen Auszug ihres aktuellen, erfolgreichen Programms auf der Konzertbühne am Rheinufer abliefern. Die Gäste dürfen sich auf einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Konzertnachmittag mit vielen Begegnungen freuen. Das offene Gelände um die Konzertmuschel herum und die schöne Lage am Rheinufer unterstreichen den familienfreundlichen Charakter der Veranstaltung. Für Alt und Jung werden – wie schon auf früheren Generationenfesten – Eisportionen von Egelosia gespendet. Der Eintritt ist wie immer frei.

Barrierefreie Toiletten sind im Hotel Kleiner Riesen zugänglich.