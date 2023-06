Nachdem die letzte Veranstaltung am 16. Juni mit über 250 Gästen in der Rhein-Mosel-Halle ein voller Erfolg war, organisieren wir einen weiteren Vortrag mit professionellen Rednern. Der Themenkomplex um die Ukraine-Krise ist vielschichtig; dazu laden wir zwei Referenten aus verschiedenen Fachgebieten ein. Es ist uns wichtig zu erwähnen, dass es hierbei nicht um die Klärung einer Schuldfrage, sondern um die Zusammenhänge zwischen den Ereignissen im Krieg und den Auswirkungen hier in unserer Heimat geht. Als Gäste sprechen der Jugendoffizier der Bundeswehr, Hauptmann Canfora sowie der renommierte Ökonom Prof. Dr. Söllner. Im ersten Teil hören wir Informationen aus erster Hand zu den Geschehnissen im Krieg und dessen Hintergründe. Im zweiten Teil erörtern wir die ökonomischen Auswirkungen mit Schwerpunkt auf Deutschland. Wie entstand der Krieg und welche wirtschaftlichen Zusammenhänge gibt es z.B. im Hinblick auf unsere aktuelle Energiepolitik?

Warum löst der Krieg in der Ukraine eine Krise in Deutschland aus?

Vortrag am 18.08.2023 um 18 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle

Referenten: Hauptmann Canfora (Jugendoffizier der Bundeswehr) und Professor Dr. Fritz Söllner von der Technischen Universität Ilmenau

Es verspricht wieder ein interessanter Abend zu werden, zu dem wir Sie herzlich einladen. Selbstverständlich dürfen Sie die Einladung gerne teilen und veröffentlichen – wir bitten Sie sogar darum. Bitte teilen Sie diese Information, was das Zeug hält, damit wir wieder viele Gäste erreichen. Auch dieses Mal wird es Karten im Vorverkauf und eine Abendkasse geben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.