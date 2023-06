Das Early-Bird-Angebot ist bis zum 31. Juli 2023 buchbar.

Nach den Erfolgen in den letzten Jahren wird das Koblenzer Ufer-Kino auch in diesem Jahr wieder in Zusammenarbeit mit dem Koblenzer Kultur- und Schulverwaltungsamt, dem Kinopolis Koblenz sowie dem Koblenz-Stadtmarketing vom 17.08.2023 bis 27.08.2023 auf den Schartwiesen vor dem Campingplatz Lützel stattfinden.

Die Gäste können sich auf ein einzigartiges sommerliches Open Air Event in toller Atmosphäre unter freiem Himmel freuen. Auf bestuhlten Sitzplätzen und in den überdachten VIP-Lounges können bis zu 700 Personen Platz finden.

11 Tage lang werden jeden Abend ab 21:00 Uhr ausgewählte Filme gezeigt.

Ab 18:00 Uhr kann vor herrlicher Kulisse am Flussufer, mit Blick auf das Deutsche Eck und die Festung Ehrenbreitstein das kulinarische Angebot der Ahsenmacher GmbH & Co. KG und der Sektkellerei H. Sartor GmbH & Co. KG genossen werden. Aktionsstände, Live Acts und DJs runden das After-Work Erlebnis vor Filmbeginn ab. Am 24. August findet gemeinsam mit der Influencerin Nicolette.vlogt aus Koblenz eine exklusive „Girls Edition“ statt.

Die Veranstalter bedanken sich herzlich bei den VIP-Sponsoren IKEA Family, Koblenzer Brauerei GmbH, Lotto Rheinland-Pfalz GmbH sowie dem Autohaus Wahl Rheinland GmbH & Co. KG. Allen weiteren Abendsponsoren und Unterstützern gilt ein ebenso großer Dank. Ohne sie wäre die Veranstaltung nicht durchführbar.

Nähere Infos zu den Filmen, dem Vorprogramm und Tickets sind über die Homepage www.koblenzeruferkino.de zu finden.

Erreichbar ist das KUK entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Halstestelle Otto-Falckenberg-Straße / Linie 2/12 Karthause – KO-Zentrum – Wallersheim), über den Bahnhaltepunkt Lützel (ca. 15 Min. Fußweg), mit dem Auto (öffentliche Parkplätze am nördlichen Ende des Campingplatzes / Am Ufer 2 oder Kreuzung Kuhweg, 56070 Koblenz) oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß über die Balduinbrücke in Koblenz.

EINTRITTSPREISE

Early-Bird-Ticket bis zum 31.07.23 – 12,00 Euro

Regulärer Preis – 15,00 Euro

Ermäßigt – 13,00 Euro

(Mit entsprechendem Nachweis für Schüler:innen, Student:innen, Auszubildende, Zivildienstleistende, Rentner:innen, Arbeitslose und Schwerbehinderte)

VIP-Lounge – 32,00 Euro pro Person Darin enthalten sind pro Person:

• 1x Eintrittskarte

• 1x Tüte Popcorn oder 1x Nachos

• 1x Softeis

• 1x Softgetränk

• 1x reservierter Sitzplatz am Tisch in der überdachten VIP-Lounge mit Bedienung am Platz

Alle Tickets finden Sie unter www.koblenzeruferkino.de. Eine Sitzplatzreservierung ist – ausgenommen bei der Buchung eines VIP-Zeltes – nicht möglich. Je nach Kapazität sind auch Tickets an der Abendkasse erhältlich.