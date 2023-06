Anmelden, lesen und tolle Preise gewinnen

„Lese-Alaaaaaarm!“ – so lautet das Motto des 16. LESESOMMERS Rheinland-Pfalz. Am 10. Juli 2023 ist es soweit. Dann startet landesweit der diesjährige LESESOMMER für Kinder von 6 bis 16 Jahren in zahlreichen kommunalen und kirchlichen Bibliotheken, darunter auch in der Stadtbücherei Boppard.

Wer beim LESESOMMER mitmacht, kann exklusiv und kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen. Für den Lesespaß steht selbstverständlich das gesamte Angebot an Kinder- und Jugendromane vor Ort und auch das Kinder- und Jugend- E-Book-Angebot der „Onleihe Rheinland-Pfalz“ zur Ausleihe zur Verfügung.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben zu den gelesenen Büchern ihre Bewertung entweder durch ein Interview, einen analogen Buchcheck oder online in Form eines “Online-Buchtipps” unter www.lesesommer.de ab. Zu jedem gelesenen Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte und eine Bewertungskarte. Jede der ausgefüllten Bewertungskarten nimmt am landesweiten Gewinnspiel teil. Je mehr man liest, desto höher sind die Gewinnchancen. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust und der Rulantica Wasserwelt.

Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die erfolgreiche Teilnahme zudem positiv auf einem Beiblatt zum nächsten Zeugnis.

Auch in diesem Jahr findet zeitgleich zum LESESOMMER der VORLESE-SOMMER Rheinland-Pfalz für unter sechsjährige Kinder statt. Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich beim VORLESE-SOMMER alles um das Vorlesen: Wer sich drei Bücher vorlesen lässt und dazu ein selbstgemaltes Bild zu seinem Lieblingsbuch in der Stadtbücherei Boppard abgibt, erhält im Anschluss an die Aktion eine Urkunde und hat die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Pro Kind kommt eine Clubkarte in den Topf der landesweiten Verlosung. Der Hauptpreis ist ein Kinderfahrrad.

Teilnehmen am VORLESE-SOMMER dürfen alle unter sechsjährige Kinder mit ihren jeweiligen Lieblingsvorlesern, ganz egal ob Mama oder Opa oder der große Bruder.

VORLESE-SOMMER und LESESOMMER sind Teil der landesweiten Leseförderaktionen “Lesespaß aus der Bücherei” und werden jährlich mit über 100.000 Euro vom Land unterstützt. Die Leseförderaktionen werden durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert.

Selbstverständlich bleibt die Stadtbücherei in den Sommerferien ganz normal zu den bekannten Zeiten geöffnet.

Weitere Infos gibt es unter www.lesesommer.de oder bei der Stadtbücherei Boppard, Untere Fraubachstraße 8, 56154 Boppard, Telefon: 06742 10311, E-Mail: stadtbuecherei@boppard.de, sowie unter www.stadtbuecherei-boppard.de