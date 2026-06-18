Mit der offiziellen Eröffnung der neuen öffentlichen WC-Anlage am Schloss steht Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen der Stadt Koblenz ab sofort eine moderne, barrierefreie und nutzerfreundliche Sanitäranlage zur Verfügung. Die Anlage befindet sich im stark frequentierten Bereich rund um das Kurfürstliche Schloss und die Rheinanlagen und leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der öffentlichen Toiletteninfrastruktur.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier begrüßte Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas die Teilnehmenden und hob die Bedeutung der Maßnahme für die öffentliche Infrastruktur hervor.

„Öffentliche Toiletten sind ein wichtiger Bestandteil einer lebenswerten Stadt. Gerade für ältere Menschen, Familien mit Kindern und Besucherinnen und Besucher unserer Stadt sind gut erreichbare und moderne Sanitäranlagen von großer Bedeutung. Mit der neuen WC-Anlage schaffen wir ein zusätzliches Angebot an einem zentralen und stark frequentierten Standort“, betonte Baudezernent Andreas Lukas.

Projektleiter Christof Jürgens vom Zentralen Gebäudemanagement stellte anschließend die technischen Details und Ausstattungsmerkmale der neuen WC-Anlage vor.

An der Eröffnung nahmen neben Vertreterinnen und Vertretern des Zentralen Gebäudemanagements, das die Anlage künftig betreibt und verwaltet, auch Vertreterinnen und Vertreter der Stadtratsfraktionen sowie weitere Gäste teil.

Die neue WC-Anlage umfasst insgesamt drei WC-Kabinen, darunter eine barrierefreie Kabine sowie zwei weitere Unisex-Kabinen. Menschen mit Einschränkungen können die Anlage über das Euro-Key-System kostenfrei nutzen. Darüber hinaus steht ein öffentlicher Trinkwasserspender zur Verfügung. Auch das Nutzungskonzept entspricht modernen Anforderungen. Neben der Münzzahlung können Nutzerinnen und Nutzer verschiedene bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen, darunter EC- und Kreditkartenzahlung, kontaktloses Bezahlen sowie mobile Bezahlverfahren. Automatische Reinigungs- und Spülsysteme sowie eine integrierte Notruf- und Kommunikationsfunktion sorgen für hohe Standards in den Bereichen Hygiene und Sicherheit.

Neben den funktionalen Anforderungen wurden auch gestalterische und ökologische Aspekte berücksichtigt. Die Anlage verfügt über eine moderne Fassadengestaltung sowie eine Dachbegrünung.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 510.000 Euro. Davon entfallen etwa 410.000 Euro auf die WC-Anlage, rund 35.000 Euro auf die Erschließung mit Strom, Wasser und Abwasser sowie etwa 33.000 Euro auf die Abwasserhebeanlage. Weitere Aufwendungen belaufen sich auf rund 32.000 Euro. Gefördert wurde die Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms Investitionsstock 2024 mit einem Zuwendungsbetrag in Höhe von 150.000 Euro.

Mit der neuen WC-Anlage wird die öffentliche Toiletteninfrastruktur insbesondere im stark frequentierten Bereich rund um das Schloss und die Rheinanlagen deutlich verbessert. Die Anlage vereint Barrierefreiheit, moderne Technik, Nachhaltigkeit und Nutzerfreundlichkeit.

Foto 1 (Antonia Fischer / Stadt Koblenz): Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas (Bildmitte vorne) eröffnete gemeinsam mit Mitgliedern des Stadtrates die neue WC-Anlage am Kurfürstlichen Schloss.

Foto 2 (Kim Köhler / Stadt Koblenz): Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas bei seiner Ansprache zur offiziellen Eröffnung der neuen WC-Anlage.