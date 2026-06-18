Am 6. Juni fand erstmals eine Teenie‑Party im Circus Maximus statt – und die Premiere hätte kaum erfolgreicher sein können. Mit Unterstützung vom Jugendamt der Stadt Koblenz und dem Kinderschutzbund entstand eine Veranstaltung, die jungen Menschen einen sicheren, fröhlichen und unbeschwerten Abend schenkte. Rund 80 Teenies nahmen teil und feierten in einer geschützten, betreuten Umgebung ausgelassen bis in den Abend hinein. Die Stimmung war durchweg positiv, die Rückmeldungen der Jugendlichen und der Eltern begeistert. Die jungen Gäste tanzten, lachten und feierten ausgelassen. Die Stimmung war von Beginn an elektrisierend, getragen von guter Musik und einer Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen konnten.

Die Veranstalterinnen zeigen sich hochzufrieden: Der Abend habe gezeigt, wie groß der Bedarf an sicheren, attraktiven Freizeitangeboten für junge Menschen sei. Aufgrund des starken Zuspruchs steht bereits fest, dass im Winter eine weitere Party stattfinden soll.

Die Veranstalterinnen sind sich einig: „Es war einfach schön zu sehen, wie frei und fröhlich die Jugendlichen gefeiert haben. Genau dafür haben wir diese Party ins Leben gerufen.“

Foto (Jenny Prestenbach): Veranstaltungsteam der Teenie-Party im Circus Maximus: v.l. Christoph Schrick, Antje Knieper, Magdalena Markovic, Moritz Geishecker, Joe Scholer, Uli Jünger, Alina Güls