Bei einem gemeinsamen Treffen überreichten Angelika Markus und Bernd Kraus dem Jugendamt Koblenz ein besonderes Kunstwerk, das von Kindern beim diesjährigen Kinderrechtefest gestaltet wurde. Das farbenfrohe Werk steht symbolisch für die Bedeutung von Kinderrechten. Die bunten Abdrücke der Zeigefinger stehen für die Stimmen der jungen Künstlerinnen und Künstler, die mit den Farbtupfern auf ihre Perspektiven und Wünsche hinweisen.

„Kinderrechte sind wichtig, weil sie jedem Kind Schutz, Förderung und Beteiligung ermöglichen. Genau dafür setzen wir uns ein“, betont die Vorsitzende der Koblenzer UNICEF-Gruppe, Angelika Markus. Jugendamt und UNICEF sind in der Überzeugung einig, dass Kinder und Jugendliche starke Partner brauchen, die ihre Rechte sichtbar machen und stärken.

Jugendamtsleiter Peer Pabst und Jugendpflegerin Antje Knieper zeigten sich sichtlich bewegt von der Übergabe: „Wir bedanken uns herzlich für dieses wunderbare Geschenk. Es erinnert uns daran, warum unsere Arbeit so wichtig ist und wie viel Kraft in der Kreativität von Kindern steckt.“

Kinderrechte sind wichtig, weil sie jedem Kind Schutz, Förderung und Beteiligung ermöglichen. Das Kunstwerk erinnert daran, dass Kinder nicht nur geschützt, sondern auch ernst genommen werden müssen. Die Kinderrechte gelten weltweit und sind in der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 festgeschrieben.

Beide Seiten freuen sich auf die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit und auf weitere gemeinsame Projekte zugunsten junger Menschen.

Foto (Julia Lauer / Stadt Koblenz): Bei einem gemeinsamen Treffen überreichten Angelika Markus (1. v.r.) und Bernd Kraus ( 1.v.l.) dem Jugendamt Koblenz, vertreten durch Amtleiter Peer Pabst und Jugendpflegerin Antje Knieper, ein besonderes Kunstwerk.