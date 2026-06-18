Am Freitag, den 31. Juli, heißt es „Leinen los“ für die vom Sozialamt organisierte Fahrt.

Die Tagestour führt die Koblenzer Seniorinnen und Senioren mit der Gilles Personenschifffahrt über den Rhein bis Boppard. Dort besteht die Möglichkeit das Städtchen zu erkunden.

Die Fahrt kostet pro Person 10 Euro. Für Inhaber des KoblenzPass 8 Euro. Im Fahrpreis ist ein Mittagessen enthalten!

Das Schiff startet um 11 Uhr (Einlass 10.30 Uhr) von Anleger 9, Nähe Pegelhaus am Konrad-Adenauer-Ufer und kehrt gegen 17.30 Uhr wieder zurück.

Die Karten für die Fahrt sind seit dem 15. Juni am Schalter der Tourist Information im Forum Confluentes auf dem Zentralplatz erhältlich. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 18 Uhr. Eine Reservierung oder die Rücknahme von Karten ist leider nicht möglich.

Die Seniorinnen und Senioren müssen selbstständig gehen können bzw. eine entsprechende Begleitperson haben, wenn Gehhilfen nötig sind. Die Begleitperson ist nicht kostenbefreit.