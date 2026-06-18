Mitglieder der ZONTA Clubs Koblenz und Rhein-Mosel besuchten die Einrichtung der AWO für wohnungslose Frauen in Koblenz, um sich vor Ort über die Arbeit der Einrichtung zu informieren und den Austausch mit den Verantwortlichen zu suchen.

Im Mittelpunkt des Besuchs stand die Frage, wie Frauen in schwierigen Lebenssituationen wirksam unterstützt werden können. Die Vertreter des AWO-Kreisverbands gaben Einblicke in ihren Alltag und erläuterten die vielfältigen Angebote des Projekts „Frauenwohnen“ – von sicherem Wohnraum über psychosoziale Begleitung bis hin zur Unterstützung bei der Rückkehr in ein selbstbestimmtes Leben.

Die ZONTA Clubmitglieder zeigten sich äußerst beeindruckt vom Engagement des Teams und von der Bedeutung des Angebots für Frauen, die von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind. Im Gespräch wurde deutlich, dass Wohnungslosigkeit bei Frauen häufig mit besonderen Herausforderungen verbunden ist und individuelle Unterstützung erfordert.

„Der Besuch hat uns eindrucksvoll vor Augen geführt, wie wichtig Einrichtungen wie die der AWO sind und wie viel engagierte Arbeit hier täglich geleistet wird“, betonte Ursula Targler-Sell, aktuelle Präsidentin des ZONTA Clubs Koblenz. „Mit unserem Besuch und unserer Unterstützung möchten wir ein Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung und die Förderung der Lebenssituation von Frauen hier vor Ort setzen.“

Der Austausch soll den Dialog zwischen sozialen Einrichtungen und zivilgesellschaftlichem Engagement weiter stärken. Die ZONTA Clubmitglieder kündigten an, mit dem Erlös des diesjährigen Mittsommer-Benefizkonzerts am 21.06. in der Basilika Sankt Kastor die Arbeit für Frauen in schwierigen Lebenslagen auch weiterhin aufmerksam zu begleiten: Sie regten darüber hinaus mögliche Maßnahmen im Freizeitbereich wie im kulturellen Sektor, u.a. ein museums- und theaterpädagogisches Angebot an.