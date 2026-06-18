Neuwieds Jugendzentrum bietet Ausflüge und Technik-Angebote

Achterbahnen, Virtual Reality, Berlin und eine Übernachtung mit Freunden: Im Jugendzentrum Big House wartet in den Sommerferien wieder ein abwechslungsreiches Programm auf Kinder und Jugendliche. Neben dem offenen Treff in der Museumstraße 4a organisiert das Team auch in diesem Jahr zahlreiche Ausflüge und Freizeitaktionen.

Den Auftakt machen die beliebten Ferienfahrten. Am Dienstag, 30. Juni, geht es ins Phantasialand nach Brühl. Der Eigenanteil beträgt 25 Euro inklusive Fahrt. Eine Woche später, am Dienstag, 7. Juli, besucht das Big House das Trampolin- und Freizeitzentrum Salto in Koblenz. Der Eigenanteil beträgt 12 Euro inklusive Fahrt. Für beide Ausflüge gibt es noch freie Plätze. An diesen Tagen bleibt der offene Treff geschlossen.

Technikfans kommen vom 6. bis 17. Juli auf ihre Kosten. In der zweiten und dritten Ferienwoche stehen im offenen Treff wieder VR-Brillen, Computer und weitere Technikangebote von medien.rlp bereit.

In der vierten Ferienwoche reist das Big-House-Team mit 20 Jugendlichen nach Berlin und erkundet die Hauptstadt. Danach bleibt das Jugendzentrum vom 27. bis 31. Juli geschlossen. Ansonsten können Kinder und Jugendliche den offenen Treff während der Ferien wie gewohnt dienstags bis freitags von 15 bis 20 Uhr besuchen. Der Jungstreff läuft am Dienstag, 14. Juli, der Mädchentreff am Freitag, 17. Juli.

Zum Ferienabschluss stehen gleich zwei weitere Aktionen auf dem Programm: Am Mittwoch, 5. August, fährt das Big House von 9.30 bis etwa 19 Uhr an den Laacher See. Dort verbringen die Teilnehmenden gemeinsam einen Tag in der Natur. Direkt im Anschluss folgt von Donnerstag, 6. August, auf Freitag, 7. August, die traditionelle Big-House-Übernachtung. Nach gemeinsamem Kochen, Essen und einem Filmabend übernachten die Jugendlichen im Big House. Die Teilnehmenden benötigen lediglich Schlafsack und Isomatte. Beide Angebote sind kostenlos.

Weitere Informationen und Anmeldungen gibt es unter www.bighouse-neuwied.de, per E-Mail an jugendzentrum@neuwied.de oder direkt im Jugendzentrum Big House.

Das Big House sucht für das Schuljahr 2026/27 noch eine FSJlerin oder einen FSJler. Wer die offene Kinder- und Jugendarbeit kennenlernen und ein abwechslungsreiches Jahr mit vielen Erfahrungen erleben möchte, kann sich unter jugendzentrum@neuwied.de oder telefonisch unter 02631/802 732 melden.