Lahnsteiner Kita überzeugt mit kreativem Konzept für Kinder und Eltern

Lahnstein. Die kommunale Kindertagesstätte LahnEggs in Lahnstein gehört zu den vier Gewinner-Kitas des Jubiläumsprojekts „#biofürmorgen“ des Unternehmens BIOVEGAN. Aus mehr als 160 Bewerbungen aus ganz Rheinland-Pfalz wurde die Lahnsteiner Einrichtung ausgewählt und erhält eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro.

Anlässlich seines 40-jährigen Firmenjubiläums hatte BIOVEGAN gemeinsam mit dem Verein Mehr Zeit für Kinder e.V. insgesamt 4.000 Euro Fördergelder ausgeschrieben. Gesucht wurden Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz, die zeigen, wie vielfältig, kreativ und praxisnah Ernährungsbildung im Kita-Alltag umgesetzt wird und welche neuen Impulse sie mit dem Fördergeld umsetzen möchten.

In der Kita LahnEggs bringt Köchin Renate mit viel Engagement und Herzblut gesunde Gerichte für die Kinder auf den Tisch – und das so gut, dass es den Kindern zu Hause nicht so schmeckt „wie bei Renate“. So entstand die Idee, gemeinsame Kochkurse mit Renate, Eltern, Kindern, Erzieherinnen und Erziehern anzubieten. Das bietet Eltern nicht nur die Möglichkeit, sich Tipps und Tricks bei Renate abzuschauen, sondern auch mit den Fachkräften ins Gespräch zu kommen. Vom BIOVEGAN Fördergeld sollen die Kochkurse finanziert und zusätzliche Kochutensilien für Eltern und Kinder angeschafft werden. In einem nächsten Schritt soll es dann ein Kochbuch mit Renates Rezepten geben.

Bildunterzeile:

Die kommunale Kita LahnEggs erhält im Rahmen des BIOVEGAN-Projekts „#biofürmorgen“ eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro für ihr geplantes Ernährungsprojekt mit Kindern, Eltern und Kita-Köchin Renate. (Foto: BIOVEGAN)