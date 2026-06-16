Team der Schulbuchausleihe nimmt Bücher vom 22. bis 26. Juni entgegen

Bevor in Rheinland-Pfalz die großen Ferien anstehen und alle Schülerinnen und Schüler sechs Wochen lang in die Freiheit entlassen werden, bittet das Amt für Schule und Sport der Stadt Neuwied alle Eltern der Schulkinder, die eine Neuwieder Grundschule besuchen darum, die entliehenen Schulbücher für das Schuljahr 2025/2026 zurückzugeben. Die Rücknahme erfolgt für alle städtischen Grundschulen zentral im Amalie-Raiffeisen-Saal der Volkshochschule Neuwied, Heddesdorfer Straße 33-35. Hier können die Erziehungsberechtigten in der Woche vom 22. bis zum 26. Juni die geliehenen Lehrmittel ihrer Kinder zurückgeben.

Die Rückgabe der Bücher ist am Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr sowie am Mittwoch und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr möglich. Eltern, die aus einem wichtigen Grund im vorgegebenen Zeitraum verhindert sind, werden gebeten, sich rechtzeitig mit dem Schulamt in Verbindung zu setzen und telefonisch unter 02631 802-240 oder 02631 802-631 einen Termin zu vereinbaren. Auch bei Fragen können sich Eltern dort melden.