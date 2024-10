Der Klimawald der Stadt Koblenz, ein wegweisendes Projekt zur Beobachtung der Anpassungsfähigkeit verschiedener Baumarten an den Klimawandel, erhält eine neue Infotafel am Eingang. Diese Maßnahme stellt einen ersten Schritt dar, den Klimawald zukünftig für die Bevölkerung zugänglich zu machen und das Bewusstsein für die Bedeutung des Waldes im Klimawandel zu schärfen.

Der Klimawald wurde 2021 ins Leben gerufen und wird durch die Förderung der Sparkasse Koblenz sowie die durch das Forstamt Koblenz unterstützt. Die Stadtförster Marc Brombach und Miriam Rosenbach haben seither 17 verschiedene Baumarten gepflanzt, um deren Anpassungsfähigkeit an die sich ändernden klimatischen Bedingungen zu beobachten. Zu den gepflanzten Arten zählen sowohl seltene heimische Baumarten wie Elsbeere und Vogelbeere, bereits in Deutschland etablierte Arten wie die Esskastanie und der Französische Ahorn, sowie mediterrane Baumarten wie Flaumeiche und Baumhasel.

Die Infotafel am Eingang des Klimawalds bietet den Besucherinnen und Besuchern Informationen über unsere Wälder im Klimawandel sowie die Herausforderungen in der Baumartenwahl. Zukünftig soll ein Weg durch den Klimawald führen und über Baumartensteckbriefe an den einzelnen Pflanzfeldern detailliert informieren.

Försterin Miriam Rosenbach betont die Wichtigkeit der Kulturpflege im Klimawald: „Eine entscheidende Investition in die Zukunft ist das Freischneiden von Jungpflanzen vor überwuchernder Konkurrenzvegetation wie Brombeerranken und Gräsern. Hier ist eine ein- bis zweimal jährliche Pflege durch unsere Forstwirte während der Vegetationsperiode notwendig.“ Diese Pflege ist entscheidend, um den Jungbäumen die notwendige Entfaltung zu ermöglichen.

Forstamtsleiter Sebastian Schmitz unterstreicht die Bedeutung des Klimawaldes im Kontext des Klimawandels: „Je stärker der Klimawandel, umso mehr stoßen viele Baumarten an ihre Grenzen. Deshalb ist der Aufbau stabiler Mischwälder Zukunftsaufgabe für Waldbesitzende und uns Forstleute.“

Der Klimawald hat sich seit seiner Gründung positiv entwickelt. Viele Jungbäume haben inzwischen eine Höhe von 1,5 Metern erreicht und sind als „gesichert“ anzusehen. Darunter befinden sich Arten wie die Elsbeere und die europäische Lärche. Im Frühjahr 2024 wurden weitere Baumarten wie Hickory, Esskastanie und Flaumeiche gepflanzt.

Aktuelle Maßnahmen im Klimawald beinhalten neben der Kulturpflege auch die Nachbesserung, bei der durch Trockenheit abgestorbene Jungpflanzen nachgepflanzt werden, um den Pflanzverband zu sichern.

„Der Klimawald der Stadt Koblenz ist ein aktiver Beitrag zum Schutz und zur Anpassung unserer Wälder an den Klimawandel. Die neue Infotafel ist ein guter Schritt in der Öffentlichkeitsarbeit. Mein Dank geht vor allem an die Sparkasse, die dieses tolle Projekt unterstützt“, sagt Oberbürgermeister David Langner.

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz, Matthias Nester, begleitete das Projekt von Anfang an und pflanzte sogar gemeinsam mit David Langner einige Setzlinge im Klimawald. „Der Sparkasse Koblenz liegt es am Herzen heute Projekte zu unterstützen, die in die Zukunft gewandt sind. So ein Projekt ist der Klimawald – ein wichtiges Projekt für unsere Heimat, die Gesellschaft und die Umwelt. Weil das Projekt so wichtig ist, unterstützen wir es nachhaltig von 2021 bis 2025 mit insgesamt 100.000 Euro. Dank der Infotafel erhält der Klimawald nun noch mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht schafft die Tafel bei dem einen oder anderen Besucher des Stadtwaldes noch ein bisschen mehr Bewusstsein für den Klimawandel, aber auch für die Maßnahmen des Forstamtes, auf diesen zu reagieren“, ergänzt Matthias Nester.

Künftig können Bürgerinnen und Bürger den Klimawald besuchen, sich über die Rolle des Waldes im Klimawandel informieren und die Entwicklung der Baumgeneration von morgen beobachten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage: Klimawald | Stadt Koblenz.

Foto (Bernd van Barkel): Oberbürgermeister, David Langner (links), und Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz, Matthias Nester (rechts), vor der neuen Informationstafel im Klimawald der Stadt Koblenz.