Informationsabend klärt zum Thema „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder“ auf

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist kein Thema, mit dem man sich gerne auseinandersetzt. Trotzdem sollte man es – der Sicherheit der eigenen Kinder zuliebe – unbedingt tun. Um das Thema in Neuwied mehr in den Blickpunkt zu rücken, hat die Kita-Sozialarbeit in Kooperation mit der Polizeiinspektion Koblenz und dem Weißen Ring einen Informationsabend für Eltern und Fachkräfte organisiert. Rund 60 Gäste folgten der Einladung in den Amalie-Raiffeisen-Saal der Volkshochschule, hörten drei Vorträge zu Präventionsmaßnahmen und Hilfsangeboten und erhielten reichlich Informationsmaterial mit an die Hand.

„Schau hin – hör zu – schieb die Verantwortung nicht weg!“ lautete die zentrale Botschaft der Info-Veranstaltung. Beamtinnen der Polizei informierten über Fallzahlen und das typische Vorgehen von Tätern, die häufig aus dem persönlichen Umfeld des Kindes kommen. Aber auch präventive Maßnahmen und Anzeichen, die darauf schließen lassen, dass ein Kind zum Opfer geworden sein könnte, wurden thematisiert. In einem zweiten Vortrag ging das Team der Kita-Sozialarbeit der Frage nach, was Prävention leisten kann und was nicht. Dabei stellte sich heraus, dass es zwar keinen absoluten Schutz vor Übergriffen gibt, selbstbewusste Kinder aber besser dazu in der Lage sind, Warnsignale zu erkennen und nach Hilfe zu fragen. Hier kann kindgerechte Aufklärung, wie sie etwa im städtischen Kinderschutzprogramm „Starke Kinder sagen Nein!“ vermittelt wird, eine entscheidende Rolle spielen. Schließlich stellten die Ehrenamtlichen des Weißen Rings ihre wichtige Arbeit im Kreis Neuwied vor. Hier sind drei Beraterinnen und Berater unermüdlich im Einsatz und unterstützen Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind, kostenfrei und anonym.

Im Anschluss an die Vorträge konnten sich die Teilnehmenden im Rahmen eines Markts der Möglichkeiten über die in Neuwied vorhandenen Präventionsangebote und Hilfsmöglichkeiten informieren und reichlich Info-Materialien mit nach Hause nehmen. Alle Interessierten, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten, finden unter https://www.up2date-neuwied.de/sexueller-missbrauch-0einen kompakten Überblick zum Themenkomplex „Sexualisierte Gewalt“, Infos über Anlaufstellen und lokale Hilfsangebote.

Bildunterschrift:

Informierten über Präventions- und Unterstützungsangebote zum Thema „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder“: Mike Jonuleit, Karl Hauck und Anette Ehscheid (v.l.) vom Weißen Ring Neuwied, Kita-Sozialarbeiterinnen Sabrina Bläser (mittig) und Miriam Grothe (2.v.r.) sowie Kerstin Weßler (3.v.r.) und Svenia Ehlert-Hamdan (r.) von der Polizeiinspektion Koblenz.

Foto: Viktoria Nachtigall