Für den Kirmesplatz in Metternich steht künftig mehr Platz zur Verfügung. Da die Bushaltestelle direkt an die Trierer Straße verlegt wird, ist die Umfahrung nicht mehr nötig. Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen hat deshalb Pläne für eine mögliche Umgestaltung des Areals in Auftrag gegeben. Dabei soll zum einen die Aufenthaltsqualität verbessert werden und gleichzeitig ausreichend Fläche für die Vereine während der Kirmes erhalten bleiben. Zum anderen sollen die Parkflächen neugestaltet werden, sodass Autos dort weiterhin ordentlich parken können. Während eines Bürgerworkshops bekommen Anwohner und Vereine nun die Gelegenheit, die Pläne einzusehen und Wünsche zu äußern. Der Workshop findet am Donnerstag, 7. November, ab 18 Uhr, in der Grundschule Metternich Oberdorf, Raiffeisenstraße 6, statt.

Es gibt mehrere Varianten für das 1700 Quadratmeter große Areal. Die Entwürfe unterscheiden sich unter anderem in der Größe der Grünflächen, der Spielgeräte und der Platzierung der Wertstoffcontainer. Während in der einen Planung nur zwei neue Bäume vorgesehen sind, erlaubt eine andere Planung die Neupflanzung von sieben Bäumen. Teilweise ist zudem Platz für Außenbestuhlung der angrenzenden Gastronomie vorgesehen. Auch die Anzahl der künftigen Stellplätze variiert. Eine Variante bietet Platz für 20 Autos, bei einer anderen können mehr als 30 Autos auf markierten Flächen parken. Eine aufwändige Entwässerung ist nicht erforderlich: Untersuchungen des Untergrunds haben ergeben, dass eine Regenwasserversickerung auf dem künftigen Kirmesplatz möglich ist.

Einen konkreten Zeitplan für die Umgestaltung des Platzes gibt es noch nicht. Der Bürgerworkshop dient als Vorbereitung, um die Wünsche der Anwohner und Vereine abzufragen und die Pläne gegebenenfalls anzupassen.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Der Bus soll künftig nicht mehr über den Metternicher Kirmesplatz fahren. Das schafft Platz für eine Umgestaltung. Die Pläne werden während eines Bürgerworkshops vorgestellt.