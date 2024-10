Die Stadtentwässerung, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, wird voraussichtlich in der Woche vom 21. Oktober 2024 mit der Bauvorbereitung bzw. dem Einrichten der Baustelle für die Kanalerneuerung in der Eduard- Müller- Straße und anschließend mit den eigentlichen Kanalbauarbeiten beginnen.

Die vorgesehene Bauzeit der Baumaßnahme beträgt ca. 3 Monate, vorausgesetzt, dass keine besonderen Umstände eine Verzögerung bewirken.

Die Kanalverlegung ist in offener Baugrube vorgesehen und beginnt mit den Arbeiten an einem vorhandenen Schachtbauwerk, welches sich im Einmündungsbereich „Eduard- Müller- Straße/ In der Goldgrube“ befindet.

Von dort aus wird der Kanal in Richtung der „Felbigerstraße“ auf einer Länge von ca. 30 Meter erneuert.

Aufgrund der Lage des neuen Kanals, und der damit einhergehenden nötigen Sicherheitsabstände zu den offenen Gräben, wird die Maßnahme unter einer Vollsperrung der Eduard- Müller- Straße hergestellt.

Die Grundstücke werden fußläufig jederzeit erreichbar sein.

Auch die koveb mit der Linie 9 ist hiervon betroffen und leitet wie folgt um:

Richtung BBS:

Nach der Haltestelle „Waisenhausstraße“ über Waisenhausstraße und Beatusstraße zur Ersatzhaltestelle in der Beatusstraße (befindet sich auf Höhe Haupteingang Friedhof)

Ab hier normale Linienführung

Folgende Haltestellen entfallen: „In der Goldgrube“, „Hauptfriedhof“, „Overbergplatz“

Richtung Zentrum:

Ab Haltestelle „Foelixstraße“ über die Beatusstraße zur Ersatzhaltestelle in der Beatusstraße (befindet sich auf Höhe Haupteingang Friedhof) und der Ersatzhaltestelle in der Waisenhausstraße (befindet sich hinter der Einfahrt zu Mercedes)

Ab hier normale Linienführung

Folgende Haltestellen entfallen: „Hauptfriedhof“, „Overbergplatz“, „In der Goldgrube“, „Waisenhausstraße“