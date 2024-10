Ausbildung einer neuen Sicherheitsberaterin für Seniorinnen und Senioren

Bereits seit 1998 wird in Koblenz ein entscheidender Schritt zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit unternommen: Die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ setzt sich dafür ein, die Kriminalität in Koblenz zu reduzieren, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger/innen zu stärken, sowie die Bevölkerung zu informieren und aufzuklären.

Eine zentrale Rolle spielt dabei das Projekt „Sicherheit im Alter“. Dieses Projekt zielt darauf ab, ältere Menschen zu sensibilisieren und ihnen das nötige Wissen an die Hand zu geben, um sich vor betrügerischen Machenschaften zu schützen. Dieses Jahr konnte eine neue Sicherheitsberaterin für Seniorinnen und Senioren für das Stadtgebiet Koblenz hinzugewonnen werden. Mit ihr sind nun 27 in Koblenz ehrenamtlich tätig.

Die 3-tägige Ausbildung fand dieses Jahr in Puderbach, Altenkirchen und Kaisersesch statt. Dieses Jahr nahmen insgesamt 42 engagierte Personen aus dem Polizeipräsidialbereich Koblenz teil. Die Ausbildungsinhalte wurden mittels Vorträgen und Workshops durch die polizeiliche Präventionsstelle und Fachkräfte der Kommunen vermittelt. Auf der Agenda standen u. a. der selbstsichere Umgang mit perfiden Betrugsmaschen wie bspw. dem „Enkeltrick“ und dem „Schockanruf“, auch bekannt als „Verkehrsunfalltrick“. Einen weiteren Ausbildungsinhalt stellte der Schutz vor Cyberkriminalität dar und was es bei der Internetnutzung zu beachten gilt. Darüber hinaus erhielten die Teilnehmer/innen Informationen zum Thema Einbruchschutz sowie zur Verkehrsprävention im hohen Alter. Zuletzt blieb zudem noch genügend Zeit für einen aktiven Austausch untereinander.

Die neue Sicherheitsberaterin für Seniorinnen und Senioren ist wie folgt erreichbar:

Petra Schmitt

Mobil: 0157/37652451

Kontaktdaten der weiteren Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren gibt es bei der Geschäftsstelle der Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“:

Natalie Bleser

Telefon: 0261/129-4760

Fotomontage: Stadtverwaltung Koblenz / Andreas Egenolf