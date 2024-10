Lahnstein-Kalender 2025 vom Imprimatur-Verlag erschienen

Lahnstein. Alljährlich gibt der Imprimatur Verlag Rudolf Kring Lahnstein einen großformatigen Kalender mit historischen Motiven aus Lahnstein heraus.

Der neue Kalender für das Jahr 2025 zeigt dreizehn ehemalige Lahnsteiner Hotels in imposanten Gebäuden, die einst die Städte Ober- und Niederlahnstein prägten. Wer erinnert sich noch an das Hotel Einhorn, das Hotel Strobel oder das Hotel-Restaurant Lahnsteiner Hof?

Die teils kolorierten Ansichtskarten stammen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und wurden stark vergrößert. Neben den Karten, die sich im Original im Stadtarchiv Lahnstein befinden, hat Stadtarchivar Bernd Geil die Hotelgeschichte kurz skizziert.

Der Kalender im Großformat 42 x 25 cm kann ab sofort zum Preis von 17,00 Euro bei Schreibwaren Staudt in der Bahnhofstraße, bei der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz und im Eine-Welt-Laden in der Frühmesserstraße erworben werden.

Bildunterzeilen

Der Lahnsteiner Hof ist auf dem Titelbild des neuen Kalenders zu sehen. (Imprimatur Verlag)

Das Bild darf unter Benennung der Bildquelle für die Berichterstattung frei verwendet

