Letzte Baustellenführungen in 2024: Experten geben Einblicke in Neubau der Pfaffendorfer Brücke

Eines der größten Brückenbauprojekte in Rheinland-Pfalz, der Neubau der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz, stößt auch in der Bevölkerung auf großes Interesse. Um Interessierten einen Einblick in den Bauablauf und den aktuellen Baustand gewähren zu können, bietet das Tiefbauamt der Stadtverwaltung Koblenz daher regelmäßig Führungen über die Baustelle an.

Der nächste und letzte Termin für 2024 findet am Freitag, 25. Oktober, 15 Uhr, statt. Die Führungen werden etwa eineinhalb bis zwei Stunden dauern. Anmeldungen für die nächsten Führungen sind ab Dienstag, 22. Oktober, 10 Uhr möglich. Frühere Anmeldungen werden nicht berücksichtigt.

Interessierte können sich ab diesem Zeitpunkt über ein entsprechendes Formular im Internet unter www.koblenz-baut.de/anmeldung für die Baustellenführungen anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Angemeldete Teilnehmer erhalten seitens der Stadtverwaltung eine separate Teilnahmebestätigung.

Wem die Anmeldung über das Onlineformular nicht möglich ist, kann sich alternativ ab Dienstag, 22. Oktober, 10 Uhr auch telefonisch unter 0261/129-1319 von Dienstag bis Donnerstag (jeweils von 9 bis 16 Uhr) anmelden.

Der Startpunkt für die Baustellenführung wird mit der Teilnahmebestätigung bekanntgegeben.

Die Baustellenführungen sind nicht barrierefrei. Es ist auf festes Schuhwerk zu achten, das auch dreckig werden kann. Zudem wird gebeten eine Warnweste mitzubringen und zu tragen. Im Jahr 2025 wird es weitere Baustellenführungen geben, die die Stadtverwaltung Koblenz frühzeitig ankündigen wird.

Die Stadtverwaltung Koblenz bietet regelmäßig Führungen über die Baustelle für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke an., bei der Besucherinnen und Besucher die Arbeiten erklärt bekommen. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf