Windhagen (ots) – Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmittag ist in der Niederwindhagener Straße in Windhagen der linke Außenspiegel eines geparkten PKW Opel Corsa beschädigt worden. Der / die Unfallverursacher/- in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail:

pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117709/5884219

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Impressum

news aktuell GmbH, Sitz: Mittelweg 144, 20148 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 4113 32850

E-Mail: info@newsaktuell.de, Web: www.newsaktuell.de

Registergericht: Hamburg, Registernummer: HRB 127245 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE815240626 Vertretungsberechtigte Personen: Petra Busch (Geschäftsführerin), Vithunan Lingeswaran (Geschäftsführer