Mehr Bewegung in den Alltag integrieren – ganz ohne Anmeldegebühr oder Mitgliedschaft: In Güls und im Stadtteil Rauental stehen ab sofort zwei neue Fitnessbänke zur Verfügung. Sie wurden vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen im Rahmen zweier städtischer Förderprojekte angeschafft und können kostenlos genutzt werden.

Eine der Fitnessbänke befindet sich in der Moselweißer Straße auf dem neu gestalteten Vorplatz der Kirche St. Elisabeth. Die zweite Bank steht auf dem Gülser Marktplatz als Bestandteil einer umfassenden Neugestaltung des Platzes. Die ersten drei Bauabschnitte wurden im Rahmen des Modellvorhabens „Stadtdörfer“ mit einem Gesamtvolumen von rund 300.000 Euro umgesetzt. Das Land Rheinland-Pfalz förderte die Maßnahme mit 93.250 Euro.

Mit der Aufwertung des Marktplatzes wurde auch die Aufenthaltsqualität deutlich verbessert. Zusätzliche Fahrradstellplätze schaffen eine attraktive Alternative zum Auto, neue Grünflächen und Sitzgelegenheiten laden Menschen aller Generationen zum Verweilen ein. Herausnehmbare Basketballkörbe ermöglichen eine flexible Nutzung der Fläche, ohne das Markt- oder Kirmesgeschehen einzuschränken. Ergänzende Beleuchtung erhöht zudem die Sicherheit im öffentlichen Raum. Und die neue Rampe schafft einen barrierefreien Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus.

Ein besonderes Element der Neugestaltung sind die multifunktionalen Fitnessbänke. Sie dienen nicht nur als Sitzgelegenheit, sondern bieten gleichzeitig zahlreiche Möglichkeiten für Bewegung und Training im Freien. Dabei verbinden sie Aufenthaltsqualität mit einem niedrigschwelligen Bewegungsangebot und eignen sich für Menschen aller Altersgruppen – sowohl zum Ausruhen als auch für gezielte Übungen zur Förderung von Kraft, Beweglichkeit und Gleichgewicht. Über einen an der Bank angebrachten QR-Code können Nutzerinnen und Nutzer kostenlos eine App herunterladen. Diese gibt Inspiration für rund 250 verschiedene Übungen, die direkt vor Ort durchgeführt werden können und für unterschiedliche Fitnesslevel geeignet sind.

Die beiden Standorte zeigen beispielhaft, wie öffentliche Räume aufgewertet und gleichzeitig die Gesundheitsförderung sowie die Lebensqualität in den Stadtteilen gestärkt werden können.

Bildunterzeile:

Ursula Rottleb probiert die neue Fitnessbank auf dem Gülser Marktplatz aus. Mithilfe der integrierten Trainingsmöglichkeiten lassen sich zahlreiche Übungen für Kraft, Beweglichkeit und Gleichgewicht durchführen. Foto: Verena Groß/Stadt Koblenz