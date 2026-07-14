Auch in den Sommerferien ist der Wasserspielplatz hinter dem Deutschen Eck täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Das kostenlose Angebot der Stadt Koblenz bietet Kindern an heißen Tagen eine willkommene Abkühlung.

Familien sollten sich zudem Sonntag, 26. Juli, vormerken. Dann laden die Stadtgärtner im Rahmen der Veranstaltungsreihe Koblenzer Gartenkultur von 11 bis 18 Uhr zum Familienfest „Wasserspaß am Eck“ ein. Rund um den Wasserspielplatz erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm zum Thema Wasser.

Neben Bastel- und Mitmachaktionen gibt es zahlreiche Spielangebote – und natürlich jede Menge Gelegenheit zum Planschen. Bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen können Familien außerdem ihren Picknickkorb auspacken und das besondere Ambiente am Deutschen Eck genießen.

Bildunterzeile:

Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck in Koblenz bietet Kindern an heißen Tagen eine willkommene Abkühlung. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz