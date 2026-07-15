Ein außergewöhnlicher Ort, ein passendes Buch und ein unvergessliches Erlebnis: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Ein Buch. Ein Ort.“ – Lesungen an außergewöhnlichen Orten, fand in der Fahrzeughalle der Feuerwache 1 in Koblenz eine besondere Lesung für Kinder statt. Die Reihe ermöglicht literarische Begegnungen an Orten, die der Öffentlichkeit sonst kaum zugänglich sind.

In Kooperation mit dem Kultur- und Schulverwaltungsamt, dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Koblenz und der Buchhandlung Reuffel war der Kinderbuchautor Michael Engler zu Gast. Er las aus seinem Bilderbuch „Fips Feuerwehr – kleine Reifen, große Abenteuer“ und begeisterte die zahlreichen jungen Zuhörerinnen und Zuhörer mit seiner lebendigen Vortragsweise. Die Illustrationen des Bilderbuchs wurden projiziert, sodass die Kinder die Geschichte nicht nur hören, sondern auch eindrucksvoll miterleben konnten.

Nach der Lesung wurde die Feuerwache selbst zur Bühne. Die Feuerwehrmänner Christoph Alsbach und Christoph Kohlhaas beantworteten die zahlreichen Fragen der Kinder, stellten ihre Ausrüstung vor und ermöglichten einen Blick in die Einsatzfahrzeuge.

Zum Höhepunkt des Nachmittags wurde die Wirklichkeit selbst Teil der Veranstaltung: Während der Lesung ertönte plötzlich der Alarm. Vor den Augen der Kinder rückte ein Löschfahrzeug direkt aus der Fahrzeughalle zu einem echten Einsatz aus. „So spannend dieser Moment für die Kinder auch war, für uns war er natürlich ein ganz normaler Einsatz. Genau das gehört zu unserem Alltag: Innerhalb weniger Augenblicke müssen wir bereit sein und ausrücken“, erklärte Feuerwehrmann Christoph Alsbach.

Für die vielen kleinen Feuerwehrfans wurde der Nachmittag zu einem ebenso spannenden wie lehrreichen Erlebnis, mit vielen Entdeckungen, beeindruckenden Einblicken und einem unvergesslichen Blick hinter die Kulissen der Feuerwehr.

Bildunterzeile:

Für die vielen kleinen Feuerwehrfans wurde der Nachmittag zu einem ebenso spannenden wie lehrreichen Erlebnis mit einem Blick hinter die Kulissen der Feuerwehr Koblenz. Foto: Peter Cassens