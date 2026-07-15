Die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ lädt am Dienstag, 21. Juli, alle Besucherinnen und Besucher des Freibads Oberwerth herzlich zu einem Informations- und Beratungsstand auf dem Schwimmbadgelände ein. Der Infostand ist von 8 bis 12 Uhr geöffnet und wird von der Geschäftsstellenleiterin der Initiative, Natalie Bleser, sowie der ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberaterin Sabine Wieneke betreut.

Ziel der Aktion ist es, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen, Fragen rund um das Thema Sicherheit zu beantworten und praktische Tipps zur Kriminalprävention zu geben. Besucherinnen und Besucher erhalten Informationen zu den Themen Taschendiebstahl, Einbruchschutz sowie Telefon- und Onlinebetrug. Neben persönlichen Beratungsgesprächen werden Informationsmaterialien, Checklisten und praktische Give-aways kostenfrei zur Verfügung gestellt.

„Wir möchten das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stärken und ihnen praxisnahe Tipps bieten, welche unmittelbar umgesetzt werden können“, erklärt Natalie Bleser.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, den Infostand zu besuchen, Fragen zu stellen und sich individuell beraten zu lassen.