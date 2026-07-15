Bewerbungen für mehrere FSJ-Plätze bis Ende Juli möglich

Viele junge Menschen begeistern sich für die Arbeit der Feuerwehr. Wer praktische Erfahrungen sammeln und den Berufsalltag der Einsatzkräfte kennenlernen möchte, hat in Neuwied jetzt die Gelegenheit dazu. Das Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz bietet zum 1. September mehrere Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an. Bewerbungen sind noch bis Donnerstag, 31. Juli, möglich.

Das FSJ richtet sich an junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren, die den Alltag einer hauptamtlichen Feuerwehr kennenlernen möchten.Willkommen sind sowohl Mitglieder einer Feuerwehr oder Hilfsorganisation als auch Interessierte ohne Vorerfahrung. Die Freiwilligen unterstützen unter anderem bei der Wartung und Pflege von Einsatzfahrzeugen und Ausrüstung, wirken in den Fachwerkstätten mit, begleiten die Tagesbereitschaft im Einsatzdienst und übernehmen Aufgaben in Logistik und Verwaltung. So erhalten sie Einblicke in die vielfältigen Arbeitsbereiche der Feuerwehr. Außerdem nehmen sie an Bildungswochen des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz teil.

Das FSJ umfasst eine wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden. Neben einem monatlichen Taschengeld und Sachbezügen bietet die Feuerwehr Neuwied Freiräume für eigenverantwortliches Arbeiten sowie die Möglichkeit, wichtige Erfahrungen für den weiteren beruflichen Weg zu sammeln.

Bewerberinnen und Bewerber müssen den Führerschein der Klasse B besitzen und technisches Verständnis mitbringen. Eine abgeschlossene Feuerwehrgrundausbildung, weitere feuerwehrspezifische Qualifikationen sowie Kenntnisse in MS-Office sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Interessierte können ihre Bewerbung bis Donnerstag, 31. Juli, per E-Mail an feuerwehr@neuwied.de senden. Weitere Informationen erteilt Jonas Will unter Telefon 02631 802-136 oder per E-Mail an jwill@neuwied.de.