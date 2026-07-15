Am Dienstag, 4. August, sind Jugendliche und Erwachsene zu einer besonderen Kreativaktion in die Stadtbibliothek Koblenz eingeladen. Dabei können sie sich zu der beliebten Comicreihe „„Heartstopper“ ihr eigenes Lieblingsstück gestalten. Buttons und Taschen stehen von 11 bis 15 Uhr in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes zum Bemalen bereit. Wer ein mitgebrachtes T-Shirt mit Textilstiften gestalten möchte, kann dies ebenfalls machen.

Die Reihe „Heartstopper“ der britischen Autorin Alice Oseman ist als Webcomic gestartet und wurde später auch in gedruckter Form veröffentlicht. Der sechste Band erscheint im Juli und bildet den Abschluss der Boy-meets-Boy-Serie um die beiden Schüler Charlie und Nick. Der erfolgreiche Comicroman wurde auch als Netflix-Serie verfilmt.

Die Veranstaltung findet im 4. Obergeschoss der Stadtbibliothek am Zentralplatz von 11 bis 15 Uhr statt. Die Teilnahme an der offenen Aktion ist kostenlos, es ist keine Anmeldung erforderlich.