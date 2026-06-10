Die mobilen Spielekisten der Kinder- und Jugendförderung Koblenz, auch bekannt als „Spielmobil Kowelix junior“, präsentieren sich in neuem Glanz. Dank einer großzügigen Spende aus dem Erlös der Adventskalender der Koblenzer Lions Clubs in Höhe von 8.500 Euro konnten die beiden Anhänger umfassend modernisiert werden. So ermöglichte die Spende sowohl eine neue, attraktive Folierung als auch die Anschaffung zahlreicher neuer Spielgeräte.

Zwei Anhänger, die mit vielfältigen Spiel- und Bewegungsmaterialien ausgestattet sind kommen regelmäßig bei Veranstaltungen der Kinder- und Jugendförderung wie „Koblenz Spielt!“, dem Kinderrechtefest oder im Rahmen der „Bewegten Pause“ an Koblenzer Grundschulen zum Einsatz. Darüber hinaus können die mobilen Spielekisten auch von Vereinen, Unternehmen und Privatpersonen ausgeliehen werden.

Mobile Spielekisten leisten einen wichtigen Beitrag zu einer lebendigen, inklusiven und bewegungsfreundlichen Stadtkultur. Sie schaffen niedrigschwellige Spielangebote, die allen Kindern offenstehen. Die Ausstattung wurde gezielt so ausgewählt, dass möglichst viele Kinder teilnehmen können. Bälle, Seile, Wurfspiele oder Balanceelemente bieten vielfältige Möglichkeiten für Bewegung, Kreativität und gemeinsames Spielen.

Bei einem gemeinsamen Fototermin mit den Vertreterinnen und Vertretern der Lions Clubs, Bernd Wieczorek, Kristina Girones-Perscheid, Stephan Brodmerkel, Tom Schilling, Florian Monreal und Andreas Oberanner, sowie der Kinder- und Jugendförderung vertreten durch Antje Knieper und Chris Krauslach, wurde das Ergebnis nun offiziell vorgestellt.

Auch optisch setzen die modernisierten Anhänger ein deutliches Zeichen: Die neue Folierung zeigt spielende Kinder und macht die Idee von Bewegung, Begegnung und Inklusion bereits auf den ersten Blick sichtbar.

Ein besonderes Highlight ist darüber hinaus die Spende an die Stadt in Höhe von 25.000 Euro für einen Soccer Cage, der zum Fußball spielen zunächst in den Rheinanlagen aufgestellt werden soll.

Die Kinder- und Jugendförderung freut sich sehr über die Unterstützung. Antje Knieper dankte den Lions Clubs für die Spende, die aus dem Vertrieb des jährlichen Lions Adventskalenders generiert wurden: „Mit ihrer Spende unterstützen die Lions nicht nur die Anschaffung von Spielmaterialien, sondern investieren direkt in die Lebensqualität von Kindern und Familien in unserer Stadt.“

Auch der Cage Soccer soll schnellstmöglich zum Einsatz kommen, so Knieper. Hier muss noch die Baugenehmigung abgewartet werden.

Foto (Stadt Koblenz / Susan Krause):

Freuen sich über die neue Ausstattung: v.l. Chris Krauslach, Stephan Brodmerkel, Antje Knieper, Kristina Girones-Perscheid, Tom Schilling, Florian Monreal, Bernd Wieczorek und Andreas Oberanner