Drei Führungen laden zu Limes, Glasfenstern und Kinderstadtrundgang ein

Römische Spuren im Stadtgebiet, leuchtende Glaskunst in der Feldkirche und eine Stadterkundung speziell für Kinder: Im Juni lädt die Tourist-Information Neuwied zu drei öffentlichen Führungen ein, bei denen Interessierte die Deichstadt und ihre Umgebung aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennenlernen.

Am Sonntag, 21. Juni, stehen zunächst zwei Führungen auf dem Programm. Um 14 Uhr startet am Parkplatz Schwanenteich in Oberbieber der Limesspaziergang. Dabei erkunden die Teilnehmenden Spuren des ehemaligen römischen Grenzwalls und erfahren mehr über die Zeit, in der der Limes das Römische Reich begrenzte. Der Rundgang richtet den Blick auf die römische Geschichte im heutigen Neuwieder Stadtgebiet.

Eine Stunde später, um 15 Uhr, beginnt am Parkplatz der Feldkirche die Führung „Meistermann-Fenster in der Feldkirche“. Die Feldkirche beeindruckt besonders durch ihre farbintensiven Glasfenster von Georg Meistermann. Während des rund zweistündigen Rundgangs erfahren die Teilnehmenden, was diese Fenster so außergewöhnlich macht und wie nach der Zerstörung großer Teile der Kirche im Dezember 1944 ein besonderer Zyklus moderner Glaskunst entstand.

Am Sonntag, 28. Juni, kommen junge Stadtentdeckerinnen und Stadtentdecker auf ihre Kosten. Um 14 Uhr startet vor dem Neuwieder Schloss der Innenstadtrundgang für Kinder. Auf unterhaltsame Weise erfahren die Mädchen und Jungen spannende Details über die Geschichte Neuwieds. Die Reise führt zurück in die Gründerzeit der Stadt und vermittelt Wissenswertes rund um das Schloss und seine Bewohner.

Auch jüngere Kapitel der Stadtgeschichte gehören zur Führung. So erfahren die Kinder mehr über die Bedeutung des Deiches und das Mahnmal in der Synagogengasse. Dabei dürfen sie ihr eigenes Wissen einbringen und die Stadtführenden mit Fragen löchern. Der Rundgang dauert rund anderthalb Stunden.

Für alle drei Führungen ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem jeweiligen Termin erforderlich, telefonisch unter 02631 802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.de oder vor Ort in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59. Die Teilnahme kostet 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren nehmen kostenlos teil. Die Zahl der Plätze ist jeweils auf 25 Personen begrenzt. Weitere Informationen gibt es online unter www.neuwied.de/fuehrungen.