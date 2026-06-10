Die Themenbreite der Sonderschau „Koblenz wird modern. Die Kunst der 1920er Jahre“ bietet den idealen Rahmen, um selbst kreativ zu werden. All diejenigen, die sich für den gestalterischen Umgang mit Sprache interessieren oder bereits im Verfassen von Kurzprosa geübt sind, sind am Samstag, den 20.06.2026, um 11 Uhr, herzlich zu einem zweistündigen Schreibworkshop ins Mittelrhein-Museum eingeladen. Aus dem Gespräch zur Kunst heraus entstehen unter Anleitung der erfahrenen Poesiepädagogin Sonja Maibach eigene Texte oder Gedichte. Im anschließenden Gespräch besteht Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch.

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Die Kosten belaufen sich auf 15 Euro pro Person zuzüglich eines vergünstigten Museumseintritts von 4 Euro.

Anmeldeschluss ist der 18. Juni. Anmeldungen werden an der Museumskasse telefonisch unter 0261 129-2520 oder per E-Mail an mrm-kasse@stadt.koblenz.de entgegengenommen.

Bildnachweis: Heinrich Gesemann / Gehöft / 1913

Bildrecht: Mittelrhein-Museum / Repro: Thomas Hardy