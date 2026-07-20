Das Bibliotheksteam und ein Team des Fördervereins „Lesen und Buch – Freunde der Stadtbibliothek Koblenz“ laden in den Sommerferien jeden Donnerstag Kinder zur Vorlesestunde in die Stadtbibliothek Koblenz ein. Nun stehen die nächsten Termin an.

Am 23. Juli können Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren in die Welt des kleinen Wassermanns eintauchen. Danach wird gemeinsam gebastelt.

Am 30. Juli wird für Kindergartenkinder aus den Bilderbüchern „Bitte blubb blubb rette mich!“ und „Der Streit um den Regenbogen“ vorgelesen (kein Bastelangebot).

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 16 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa 45 Minuten. Treffpunkt ist das 4. Obergeschoss der Stadtbibliothek am Zentralplatz.