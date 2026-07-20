Deichstadt-Express macht Zoo, Monrepos und Co. am 25. Juli besser erreichbar

Im Flippermuseum die eigene Geschicklichkeit an einem von über 150 Flipperautomaten auf die Probe stellen, bei 66 Minuten ein aufregendes Escape-Game-Abenteuer erleben oder in der Stadtgalerie Mennonitenkirche die neue Ausstellung bestaunen und dabei Neuwied aus ungewöhnlichen Perspektiven und Blickwinkeln betrachten? Das ist nur ein kleiner Bruchteil der attraktiven Angebote, die die Neuwieder Freizeit- und Kulturlandschaft für Gäste und Einheimische bereithält. Wer aktuell schon seine nächste Freizeitaktivität in der Deichstadt plant, sollte sich den 25. Juli am besten dick im Kalender markieren. Dann fährt der Deichstadt-Express von 12 bis 17 Uhr wieder verschiedene touristische Ziele an.

Neben Flippermuseum, 66 Minuten und Stadtgalerie kann am Aktionstag auch die historisch bedeutsame Burgruine Altwied besichtigt werden, die normalerweise nicht offen zugänglich ist. Zudem lockt das Museum für menschliche Verhaltensevolution MONREPOS mit freiem Eintritt und um 14.15 Uhr mit einer kostenlosen Führung. Alle Musikinteressierten können in der Landesmusikakademie RLP im Schloss Engers einen Blick hinter die Kulissen werfen, offene Proben besuchen und das Areal rund um das Schloss erkunden. Eine große Portion Spaß für Klein und Groß und viele spannende Begegnungen verspricht ein Besuch im Neuwieder Zoo. Wer dagegen einen Tag in der City verbringen will, kann sich um 14 Uhr vor dem Neuwieder Schloss kostenlos dem Innenstadtrundgang – einer informativen Stadtführung durch die Deichstadt – anschließen.

An den Aktionstagen des Deichstadt-Express ist es besonders unkompliziert zu den verschiedenen über das Stadtgebiet verteilten Freizeitanbietern zu gelangen. Neben dem an allen Samstagen kostenlosen innerstädtischen Busverkehr stehen kostenlose Taxi-Shuttle von „Alam’s Taxi“ bereit, die von der Marktkirche aus zwischen 12 und 16 Uhr immer zur vollen Stunde den Zoo und um 12.30 sowie um 14 Uhr die Burg Altwied anfahren. Ein zusätzlicher Shuttle verkehrt abgestimmt auf die Ankunftszeiten der Buslinie 65 von der Bushaltestelle „Segendorf, Waldesruh“ zum Museum MONREPOS.

Neben der großen Fülle an abwechslungsreichen Freizeitangeboten, hat sich das Neuwieder Amt für Stadtmarketing für die Aktionstage zum Deichstadt-Express auch noch ein tolles Gewinnspiel überlegt. So werden auch am 25. Juli wieder „Walk-Acts“ in der Neuwieder Innenstadt unterwegs sein. Wer ein Selfie mit einem von ihnen macht und es dann über Instagram- oder Facebook-Direktnachricht an das Neuwieder Stadtmarketing (@neuwiederleben) schickt, kann mit etwas Glück einen Präsentkorb im Wert von 50 Euro gewinnen.

Alle Information zu den Fahrzeiten, Angeboten und Anmeldungen gibt es online unter www.neuwied.de/deichstadt-express.