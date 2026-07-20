Open Air im Hof der Kurfürstlichen Burg Boppard

Ein besonderes klassisches Konzert Open Air im Innenhof der Kurfürstlichen in Boppard unter dem Motto „Die Musik berührt den Himmel“ mit zwei renommierten Musikerinnen die zu der Stadt eine langjährige Verbindung haben – die Sopranistin Manuela Ternus (Boppard) und die Pianistin Swetlana Meermann-Muret (Boppard-Lyon).

Ein besonderes Ambiente direkt am Rhein für ein abwechslungsreiches Programm. In dieser einzigartigen Kulisse erklingen Highlights aus Oper und Operette von Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Léo Delibes, Franz Lehár ergänzt durch ausgewählte Lieder sowie Klavierwerke. Die Kombination verspricht einen stimmungsvollen Spätsommerabend.

Samstag, 22 August 2026, 18 Uhr im Innenhof der Kurfürstlichen Burg Boppard. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung in der Burg statt.

Der Eintritt ist frei.

Museum / Stadtbibliothek Boppard, Kurfürstliche Burg, Burgplatz 2, 56154 Boppard am Rhein

www.museum-boppard.de, Tel: 06742/801 59 84, E-Mail: museum@boppard.de

Foto Burg: Isa Steinhäuser – Nutzungsrecht Stadt Boppard

Foto Künstlerinnen: Nutzungsrecht Swetlana Meermann-Muret

Die Sopranistin Manuela Ternus (geb. Strack) studierte Operngesang und Gesangspädagogik am Peter-Cornelius-Konservatorium Mainz und an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Zusätzlich studierte sie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Theater- und Filmwissenschaft sowie Kulturanthropologie.

Maßgebliche künstlerische Impulse erhielt sie durch den Korrepetitor Klaus Bernhard Roth und Prof. Thomas Heyer (HfMDK Frankfurt a. M.), bei dem sie zahlreiche Meisterkurse belegte und von dem sie weiterhin stimmlich betreut wird. Verschiedene Partien führten sie bisher u. a. an folgende Bühnen: Tiroler Festspiele Erl, Stadttheater Aachen, Staatstheater Mainz, Festspielhaus Baden-Baden, Burgfestspiele Bad Vilbel, Vorpommersche Landesbühne. Ihre meistverkörperte Rolle ist die Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte. Neben ihrer Tätigkeit als Opern- und Konzertsängerin ist sie auch als Regisseurin tätig und inszenierte bisher für die Vorpommersche Landesbühne, das Comoedienhaus Hanau, das Theater Rüsselsheim und das Stadttheater Aschaffenburg. Regelmäßig gibt sie Gesangs- und Schauspielkurse, unter anderem beim LandesJugendChor Rheinland-Pfalz. Sie ist Gründerin des Kammerchores Rheinland-Pfalz; ein Ensemble, bestehend aus versierten Laien und professionellen Musikerinnen. Bei der Jungen Oper Rhein-Main (JORM) hat sie die künstlerische Gesamtleitung und arbeitet dort seit über 10 Jahren als ehrenamtliche Geschäftsführerin. Seit 2024 ist sie zudem DGSF-zertifizierte künstlerisch-systemische Therapeutin.

www.manuelastrack.com



Swetlana Meermann-Muret, international gefragte Pianistin, ist Preisträgerin vieler Wettbewerbe und trat bereits in mehr als 15 Ländern als Solistin und Kammermusikerin auf.

Mit Rheinland-Pfalz verbindet sie eine langjährige Geschichte: Seit einigen Jahren lebt sie in Lyon, doch die Stadt Boppard ist ihr zweites Zuhause, wo ihre Eltern eine private Musikschule betreiben. Nach dem Abitur am Landesmusikgymnasium Montabaur, wo sie mehrere Jahre danach als Korrepetitorin arbeitete, erhielt sie Villa Musica und ZIRP-Stipendien, sowie den 1.Förderpreis vom Lions Clubs Neuwied-Andernach und „Mozart-Preis“ der Stadt Koblenz. Sie trat mehrfach als Solistin u.a mit dem Orchester der Rheinischen Philharmonie auf und gab zahlreiche Konzerte an den wichtigsten Orten in Rheinland-Pfalz. Als diplomierte und erfahrene Pädagogin wird sie regelmäßig als Dozentin an die Landesmusikakademie Neuwied eingeladen. Ihre letzte CD „Miniatures Russes“ mit Klavierwerken von Liadov und Arenski wurde mit SWR2 und Genuin eingespielt und dabei vom Museum Boppard und Freunden der Villa Musica finanziell unterstützt.

Ihre künstlerische Ausbildung bekam sie an der Musikhochschule Frankfurt bei Irina Edelstein und schloss ihr Konzertexamen mit Auszeichnung an der Musikhochschule Karlsruhe (Klasse Michael Uhde) ab. Sie ergänzte Ihr Studium an den Musikhochschulen in Paris und Lyon und nahm an zahlreichen Meisterkursen teil.

www.swetlanameermann.com