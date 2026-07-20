Tagesausflug zum „Halloween Horror Festival“ in den Movie Park Germany in Bottrop für Jugendliche ab 12 Jahren

Kreis Neuwied. Wer auf Nervenkitzel, Achterbahnen und jede Menge Gruselspaß steht, sollte sich den 24. Oktober im Kalender ankreuzen. An diesem Tag bieten die Kreisjugendpflegen Neuwied und Altenkirchen und die Jugendpflege Dierdorf eine Tagestour zum „Halloween Horror Festival“ in den Movie Park in Bottrop an. Im Preis von 25 Euro sind Busfahrt, Eintritt in den Freizeitpark und die Betreuung vor Ort inbegriffen. Wie es auch der Movie Park selbst empfiehlt, ist die „Horror-Atmosphäre“ mit Monstern und Shows erst für Jugendliche ab 12 Jahren geeignet. Eine Anmeldung macht dann auch nur für diejenigen Sinn, die keine Angst vor „Gruselstimmung“ haben. Bei dem Festival im Movie Park gibt allerdings auch Zonen, wo der ganze künstliche Horror keine Rolle spielt.

Die meisten der sogenannten „Horrorhäuser“ sind zudem erst ab 16 Jahren zugänglich und nicht im Preis enthalten. Sie müssen, falls gewünscht, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eigenständig gebucht- und bezahlt werden. Weil die Anzahl der Plätze begrenzt ist, empfiehlt sich eine zügige Anmeldung.

Infos & Anmeldung:

Kreisjugendpflege Neuwied, Sina Muscheid & Simone Höhner, E-Mail jugendarbeit@kreis-neuwied.de, Telefon 02631 803 -234 / -442