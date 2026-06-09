Oberbürgermeister Lennart Siefert in Niederlahnstein

Lahnstein. Am Donnerstag, 18. Juni 2026 heißt es wieder: vorbeikommen und mitreden! Oberbürgermeister Lennart Siefert macht von 17.00 bis 19.00 Uhr mit seiner Ape Station am Parkplatz „Im Lag“ in Niederlahnstein.

Im Rahmen der mobilen Sprechstunde „Lennart Live“ nimmt sich Siefert erneut Zeit für Fragen, Ideen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Interessierte können einfach vorbeikommen und das Gespräch suchen.

Hinweis: Aus rechtlichen Gründen ist es nicht möglich, in laufende Verfahren vor dem Stadtrechtsausschuss oder einem Gericht einzugreifen. Sofern bereits eine rechtskräftige Entscheidung des Stadtrechtsausschusses oder ein gerichtliches Urteil vorliegt, gilt die gleiche Einschränkung.

Bildunterzeilen

Die mobile Sprechstunde bringt den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern in die Stadtteile. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)