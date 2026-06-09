Nach einem Jahr intensiver Sanierungsarbeiten am Übernachtungswohnheim Koblenz konnte vergangene Woche der 1. Sanierungsabschnitt fertiggestellt werden. In diesem Zuge wurde die Außenfassade mithilfe einer Fassadenverkleidung erneuert, neue Fenster eingebaut sowie das Dach instandgesetzt. Die Bürgermeisterin der Stadt Koblenz Ulrike Mohrs machte sich gemeinsam mit Vertretern der Else Schütz Stiftung ein Bild vor Ort.

Ein ganz besonderer Dank gilt der Else Schütz Stiftung, deren großzügige finanzielle Unterstützung die Sanierung überhaupt erst ermöglicht hat. Damit leistet die Stiftung einen wichtigen Beitrag zur Sanierung des Gebäudes und zur Verbesserung der Unterbringungssituation für wohnungslose Menschen in Koblenz. Ein weiterer Dank gilt den Mitarbeitenden vor Ort, die während der Sanierungsarbeiten den laufenden 24/7-Betrieb mit gewohnt außergewöhnlichem Engagement sowie Anpassungsfähigkeit aufrechterhalten haben.

Das Übernachtungswohnheim ist eine Einrichtung des AWO Kreisverbandes Koblenz-Stadt e.V. in Kooperation mit der Stadt Koblenz. Die Einrichtung hat Notunterkunftscharakter, ist ganzjährig rund um die Uhr geöffnet und bietet insgesamt 28 Plätze – davon 20 für Männer und 8 für Frauen. Vor Ort kümmern sich eine pädagogische Fachkraft sowie sechs weitere Mitarbeitende um die Bewohnerinnen und Bewohner.

In einem zweiten Schritt sollen nun Renovierungsarbeiten im Innenbereich umgesetzt werden. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität für die untergebrachten Frauen und Männer weiter zu verbessern und ihnen in ihrer schwierigen Lebenssituation einen freundlicheren Rückzugsort zu bieten.

(Foto ( Stadt Koblenz / Yannick Heller): v. l. n. r.: Dr. Dagmar Kranz (zukünftige Bürgermeisterin Stadt Koblenz), Michael Bungarten (Geschäftsführer AWO Kreisverband Koblenz-Stadt e.V.), Cordula Simmons (Else Schütz Stiftung), Dr. Johann Christian Meier (Geschäftsführer Else Schütz Stiftung), Ulrike Mohrs (Bürgermeisterin Stadt Koblenz)