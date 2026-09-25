Detektiv Alexander Schrumpf gab Kindern Einblicke in seinen Berufsalltag

Lahnstein. Spuren untersuchen, Hinweise richtig deuten und gemeinsam einen Fall lösen: In der Stadtbücherei Lahnstein wurde es beim Detektiv-Workshop „1, 2, 3 zur Junior-Detektei“ spannend. Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren konnten dabei selbst ausprobieren, worauf es bei der Arbeit eines echten Detektivs ankommt.

Geleitet wurde der Workshop von Alexander Schrumpf, Inhaber der Detektei Adler in Wiesbaden. Der erfahrene Privatdetektiv berichtete aus seinem Berufsalltag und erklärte anhand kindgerechter Beispiele, wie Ermittlungen ablaufen, welche Fähigkeiten dabei gefragt sind, was Detektive bei ihrer Arbeit dürfen – und was nicht. Dabei blieb viel Raum für die Fragen der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Auch das eigene kriminalistische Gespür war gefragt: Die Kinder lernten typische Detektivutensilien wie Lupe, Maßband und Kamera kennen und konnten verschiedene Methoden selbst ausprobieren. Sie untersuchten Fingerabdrücke, entschlüsselten Geheimschriften, suchten nach Spuren und werteten Hinweise aus. Gemeinsam galt es schließlich, einen kleinen Fall zu lösen und mögliche Verdächtige anhand der gesammelten Informationen auszuschließen.

Dabei waren nicht nur eine gute Beobachtungsgabe und Kombinationsfähigkeit gefragt, auch Teamarbeit und Kommunikation spielten eine wichtige Rolle. So konnten die Nachwuchsdetektivinnen und -detektive Schritt für Schritt herausfinden, wie aus einzelnen Spuren ein schlüssiges Gesamtbild entsteht.

Zum Abschluss gab es für die erfolgreichen Ermittlerinnen und Ermittler einen Juniordetektivausweis als Erinnerung an einen abwechslungsreichen Vormittag voller Spurensuche, Rätsel und neuer Einblicke in einen außergewöhnlichen Beruf.

Weitere Informationen zur Stadtbücherei Lahnstein und ihren Veranstaltungen finden sich unter www.lahnstein.de/stadtbuecherei.

Bildunterzeilen

Bild 1: Beim Workshop zeigte Privatdetektiv Alexander Schrumpf den Kindern vieles rund um den Detektivberuf.

Bild 2: Verschiedene Utensilien aus dem Arbeitsalltag eines Detektivs (Fotos: Heike Handlos / Stadtverwaltung Lahnstein)