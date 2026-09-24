Zum Thema „Demonstration gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht“ wurde für Freitag, 25. September, eine Versammlung mit Aufzug durch die Innenstadt bei der Stadtverwaltung Koblenz angemeldet.

Die Versammlung beginnt um 10 Uhr auf der Spiegelfläche des Bahnhofplatzes. Gegen 10.15 Uhr startet der Aufzug über Markenbildchenweg, Kurfürstenstraße, Rizzastraße, Südallee, Max-von-Laue Gymnasium (Zwischenkundgebung), Friedrich-Ebert-Ring (Querung), Casinostraße, Schloßstraße, Viktoriastraße zum Zentralplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfindet. Die Versammlung wird voraussichtlich gegen 12 Uhr beendet sein.

Aufgrund des Aufzugs kann es vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen entlang der Aufzugsstrecke kommen.