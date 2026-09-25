Das Fahrrad ist nicht nur ein beliebtes Verkehrsmittel, sondern spielt auch in Koblenz eine bedeutende Rolle als Wirtschaftsfaktor. Bei der Herstellung und dem Handel mit Fahrrädern sowie bei Dienstleistungsangeboten, dem Radtourismus und der Entwicklung, Planung und dem Bau von Radverkehrsinfrastruktur entstehen Arbeitsplätze und Umsätze.

Nach der positiven Resonanz auf die Premiere im letzten Jahr, organisierte das Team Radverkehr der Stadtverwaltung Koblenz am 19. und 20. September die Wiederauflage der Fahrradmesse im Rahmen des 48. Koblenzer SchängelMarkts. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten erneut die Gelegenheit, die unterschiedlichsten Angebote der Aussteller auf dem Willi-Hörter-Platz kennenzulernen. „Unser Ziel ist es, die Fahrradmesse als feste Größe und wiederkehrendes Angebot auf dem Koblenzer Schängelmarkt zu etablieren und wir freuen uns über den großen Zuspruch“, so Ralph Emmerich vom Radteam der Stadt.

Der Koblenzer Lastenradhersteller CAGO Bike und der Fahrradhersteller Hohe Acht Bikes aus Daun in der Eifel präsentierten ihre Eigenmarken, hergestellt in der Region. Mit von der Partie waren außerdem Fahrrad XXL Franz, Nicos Mobile Fahrradwerkstatt und der Betreiber des Verleihsystems Rhein Bike. Sie zeigten die neuesten Bike-Modelle, informierten über Markttrends und gaben wertvolle Reparaturtipps. Auf dem Schulhof des Görres-Gymnasiums hatten Interessierte die Möglichkeit, die Modelle Probe zu fahren und ausgiebig zu testen.

Im Rahmen des bundesweiten Projekts „Radeln ohne Alter”, Stützpunkt Koblenz, bot die Stiftung Seniorenseele wieder kostenlose Rikschafahrten über den SchängelMarkt für ältere und bewegungseingeschränkte Menschen an.

Der ADFC Koblenz informierte über die Leistungen und Vorteile einer Mitgliedschaft und codierte Fahrräder als zusätzliche Diebstahlsicherung neben dem herkömmlichen Fahrradschloss. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Koblenz präsentierten eine Auswahl sicherer Schlösser, um Fahrraddiebstahl zu erschweren, und leisteten Aufklärungsarbeit im Straßenverkehr an ihrem Infostand.

Besonders beliebt bei den jüngsten Besucherinnen und Besuchern war der Auftritt des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz. Neben fachlichen Tipps zu Müllvermeidung und umweltfreundlicher Entsorgung boten der Kompostwurm Willy Wilma und Stefan Stummel mit Tellerdrehen und spielerischem Kippensammeln großartige Unterhaltung für die Kleinsten und bereicherten so das bunte Markttreiben.

Das Team des Sprizz.Ateliers verköstigte die Marktbesucherinnen und Marktbesucher standesgemäß aus einem eigens dafür umgebauten Lastenfahrrad mit erfrischendem Sprizz in vielfältigen Variationen.

Am Infostand des Radverkehrsteams der Stadtverwaltung Koblenz wurden zahlreiche Fragen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern zum Radverkehr in Koblenz aufgenommen und beantwortet. Die Interessierten erhielten aufschlussreiche Auskünfte zu geplanten, laufenden sowie abgeschlossenen Radverkehrsprojekten.