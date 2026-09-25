Am Montag, den 21. September, fand auf dem Zentralplatz in Koblenz der Aktionstag zum Welt-Alzheimer-Tag statt. Veranstaltet wurde das Event unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz in Kooperation mit der Stadtbibliothek, der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, dem Netzwerk Demenz Koblenz und der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz Koblenz. Ziel war es, das Bewusstsein für Demenz zu stärken und ein respektvolles, unterstützendes Miteinander zu fördern.

Der Tag bot eine Infomeile, bei der sich lokale Institutionen und Beratungsstellen wie die Koblenzer Pflegestützpunkte, der Koblenzer Hospizverein e.V., Ergopoint Koblenz, der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes sowie die Psychiatriekoordination der Versorgungsregion Mayen-Koblenz und Koblenz präsentierten. Besonders freuten sich die Veranstalter über die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die die Gelegenheit nutzten, sich umfassend über Präventions- und Betreuungsmöglichkeiten sowie Unterstützungsangebote für Menschen mit Demenz zu informieren.

Besonders anschaulich war unter anderem ein Demenzparcours der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz Koblenz, der auf dem Zentralplatz die Besucherinnen und Besucher dazu einlud, hautnah zu erleben, wie sich der Alltag mit Demenz anfühlen kann. Musikalische Akzente setzten zwei Drum Circles „Rhythmus pur“ mit Sabine Süs, die Spaß sowie Entspannung boten.

Im Forum Confluentes fanden zudem in Kooperation mit der Stadtbibliothek besondere Programmpunkte organisiert vom Netzwerk Demenz Koblenz statt. Der Vortrag von Keynote-Speaker Markus Eistert zum Thema „Geistig fit bis zuletzt“ und die Lesung von Autor Tobias Fuchs aus seinem Buch „Würde.Ich.Doch“ zogen jeweils eine große Zuhörerschaft an, die den Präsentationen mit Begeisterung folgte.

Mit dem erfolgreichen Aktionstag setzt Koblenz ein deutliches Zeichen für Betroffene und deren Angehörige und engagiert sich gemeinsam für eine demenzfreundliche Gesellschaft.

Das Sozialamt bedankt sich herzlich bei den Kooperationspartnern und Mitwirkenden der Informationsstände für ihr Engagement und die Zusammenarbeit.

Foto (Susan Krause/Stadt Koblenz): Susanne Ott (Stadtverwaltung Koblenz), Dr. Dagmar Kranz (Bürgermeisterin der Stadt Koblenz), Thomas Putz (Stadtverwaltung Koblenz), Ursula Wolff-Krieger (Netzwerk Demenz), Uwe Baumann (Netzwerk Demenz), Susanne Schwandt (Lokale Allianz für Menschen mit Demenz), Meike Koch (Kreisverwaltung Mayen-Koblenz), Nathalie Kasten (Stadtverwaltung Koblenz)