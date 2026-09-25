Martina Kast liest am 8. Oktober im Bürgerhaus aus ihrem Kinderbuch

Wenn Kinder Geschichten lesen oder vorgelesen bekommen, dann nehmen sie nicht einfach nur den Text und die Bilder in sich auf – sie begeben sich gemeinsam mit den Figuren auf eine unglaubliche Abenteuerreise, auf der ihnen allein durch die eigene Fantasie Grenzen gesetzt sind. In den Herbstferien sind alle Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren im Neuwieder Stadtteil Block dazu eingeladen, sich in die zauberhafte Welt von Knuffel zu begeben. Reiseleiterin ist niemand geringeres als die Neuwieder Kinderbuchautorin Martina Kast, die sich die Geschichte rund um den freundlichen und tollpatschigen lila Knuffel, ausgedacht hat. Im Bürgerhaus Block, Mittelweg 10, liest sie am Donnerstag, 8. Oktober, ab 13 Uhr aus ihrem eigenen – im Edition Paashaas Verlag erschienenen – Buch „Knuffel“.

Bis 17.30 Uhr haben die teilnehmenden Kinder die Gelegenheit, in die Welt von Knuffel einzutauchen und die Geschichte noch einmal ganz anders zu erleben. Denn während der Lesung ist es möglich, einen eigenen Knuffel aus Filz zu gestalten und dabei der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Natürlich wird es auch reichlich Raum zum gemeinsamen Spielen und sich dabei ganz eigene Geschichten Ausdenken geben. Zudem erzählt Kast aus ihrem spannenden Alltag als Autorin und beantwortet gerne alle aufkommenden Fragen. Zwischen 17 und 17.30 Uhr können die Kinder abgeholt werden. Dann ist es auch möglich, Bücher bei Martina Kast zu erwerben und auf Wunsch signieren zu lassen.

Die Kinderlesung mit Spiel- und Bastelaktion wird vom Neuwieder Kinder- und Jugendbüro KiJub organisiert und durchgeführt. Junge Lesefans können für einen Teilnahmebeitrag von vier Euro dabei sein, Anmeldungen sind online unter: https://www.unser-ferienprogramm.de/neuwied/veranstaltung.php?id=354390 möglich. Nachfragen können telefonisch unter 02631/802 170 oder per E-Mail an kijub@neuwied.de gestellt werden.