Feministisch, provokant und mit viel Humor

Lahnstein. Theater, Kabarett, Stand-up und Tingeltangel treffen am Samstag, 17. Oktober im Theater Lahnstein aufeinander: Schauspielerin Alexandra Kamp präsentiert dort ab 19.30 Uhr den feministischen Burlesk-Abend „This is a man’s world“.

Die Inszenierung basiert auf dem französischen Erfolgsstück „Féministe pour Homme“ der Schauspielerin, Autorin und Regisseurin Noémie de Lattre. Darin werden Feminismus, Geschlechterrollen, Vorurteile und Klischees humorvoll wie kritisch unter die Lupe genommen. Alexandra Kamp verbindet dafür Theater und Cabaret mit Elementen aus Stand-up, Beichte und Manifest – mal verführerisch und leidenschaftlich, mal politisch und provozierend.

Dabei spielt der Abend bewusst mit Erwartungen und vermeintlichen Widersprüchen. Mit viel Schwung und Selbstironie geht Kamp unter anderem der Frage nach, welche Vorstellungen von Weiblichkeit und Feminismus bis heute bestehen.

Das französische Original feierte bereits Erfolge auf Pariser Bühnen. Noémie de Lattre wurde mit „Féministe pour Homme“ für den Molière, einen der bedeutendsten französischen Theaterpreise, nominiert.

Alexandra Kamp ist dem Lahnsteiner Publikum bereits aus der vergangenen Spielzeit bekannt, als sie in „Offene Zweierbeziehung“ auf der Bühne stand. Auch 2027 kehrt sie zurück: Am 18. März und 5. Juni ist sie mit Daniel Glattauers Erfolgskomödie „Gut gegen Nordwind“ zu erleben. Am 6. Juni folgt mit „Alle sieben Wellen“ die Fortsetzung.

„This is a man’s world“ beginnt am Samstag, 17. Oktober um 19.30 Uhr im Theater Lahnstein. Karten sind zum Preis von 28,00 Euro bzw. ermäßigt 25,00 Euro über www.theaterlahnstein.de erhältlich.

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Alexandra Kamp ist mit dem feministischen Burlesk-Abend „This is a man’s world“ im Theater Lahnstein zu erleben. (Foto: Alexandra Kamp)