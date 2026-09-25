Christof Jauernig liest am 2. Oktober in Neuwieds Stadtbibliothek

Ein Frankfurter Autor hat in ganz Deutschland über 1.000 Menschen nach dem Sinn des Lebens gefragt. Ihre Antworten bringt er nun auch in Neuwied auf die Bühne. Am 2. Oktober eröffnet Christof Jauernig mit seinem Live-Programm „Eintausendmal Lebenssinn – Was uns antreibt“ in der Stadtbibliothek Neuwied seine Herbsttour durchs Land.

Die Welt ist im Umbruch. Konflikte, Krisen, Unsicherheiten – viele Menschen haben das Gefühl, innerlich die Orientierung zu verlieren. Was gibt in solchen Zeiten Halt? Was weist den Weg? Was lohnt sich wirklich? Jauernig wollte es genauer wissen und stieß dabei auf eine zentrale Frage: Was ist der Sinn des Lebens? Über 1.000 Menschen in 66 Städten hat er genau das gefragt. Die Antworten sammelte er über viele Monate hinweg, Stadt für Stadt, handschriftlich, auf kleinen Zetteln, oft sehr persönlich. Daraus wuchs ein beeindruckender Fundus unterschiedlichster Sinnperspektiven. Der Impuls für ein neues Liveprogramm entstand: eine poetische Annäherung an die Frage, was Menschen im Innersten trägt – inszeniert mit Worten, Bildern und Musik.

Jauernig liefert dabei keine allgemeingültige Antwort. Stattdessen lädt er ein, gemeinsam auf Spurensuche zu gehen. Die stilistischen Mittel sind längst zu seinem Markenzeichen geworden: gesprochene Worte, großformatige Projektionen und eigens kreierte Musik verwebt er zu dichten szenischen Kompositionen. Die Zitate erscheinen direkt auf der Leinwand – eingebettet in einen dramaturgischen Bogen, der persönliche Erlebnisse, Bildsprache und musikalische Stimmungen verbindet. So möchte er den gesammelten Sinn vieler Menschen – und die Erzählung seiner eigenen Sinnfindung – erlebbar machen. „Wenn sich das Außen immer unsicherer anfühlt, wird das Innere umso wichtiger. Ich wünsche mir, dass dieser Abend für die Gäste ein Orientierungspunkt sein kann – um den eigenen Sinn zu entdecken, zu hinterfragen oder in neuem Licht zu sehen“, erhofft sich Jauernig im Hinblick auf den Abend in der Stadtbibliothek.

Die multimediale Lesung in der Stadtbibliothek Neuwied beginnt am 2. Oktober um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Karten sind erhältlich in der Stadtbibliothek, Pfarrstraße 8, per Mail an stadtbibliothek@neuwied.de oder Tel. 0 26 31 802 700. Weitere Infos zu Christof Jauernig unter: www.unthinking.me.