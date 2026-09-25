Neuwieder Markttage locken am 10. und 11. Oktober in die Innenstadt – Rund 90 Stände, historisches Heerlager und Weindorf – Sonntag verkaufsoffen – Busfahren an beiden Tagen kostenlos

Wenn sich die Neuwieder Innenstadt in herbstliche Farben hüllt, ist es wieder Zeit für einen der großen Klassiker im Veranstaltungskalender der Deichstadt: Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Oktober, laden die Neuwieder Markttage zum Bummeln, Entdecken und Genießen ein. Rund 90 Standbetreiber verwandeln die Innenstadt auf mehr als 14.000 Quadratmetern in einen großen Herbstmarkt. Kunsthandwerk, Delikatessen und kulinarische Spezialitäten treffen dabei auf beliebte Traditionsangebote, Aktionen für Kinder und einen verkaufsoffenen Sonntag.

Die Neuwieder Markttage knüpfen an eine lange Markttradition der Stadt an. Bereits 1662 erhielt Neuwied die Marktrechte. Heute sind es vor allem die großen Themenmärkte, mit denen die Deichstadt weit über ihre Grenzen hinaus Besucher anzieht. Entsprechend vielfältig präsentiert sich auch der Herbstmarkt.

An den Ständen gibt es viel zu entdecken: Kunsthandwerk und herbstliche Dekorationen gehören ebenso zum Angebot wie Feinkost, Delikatessen und unterschiedliche kulinarische Spezialitäten. Wer nicht nur schauen und einkaufen, sondern es sich direkt vor Ort gemütlich machen möchte, findet dazu reichlich Gelegenheit. Im Weindorf laden Winzer und Gastronomen mit einer großen Auswahl an Weinen und Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein.

Eine ganz andere Zeitreise erwartet die Besucher am ehemaligen Fahnenhügel. Dort schlägt die Neuwieder Ehrengarde ihr historisches Heerlager auf. Die „Wiedischen Grenadiere“ sorgen mit ihrer historischen Verpflegungsecke für besonderes Flair und erinnern zugleich an die lange Geschichte Neuwieds als Marktstadt.

Auch die Automobilausstellung gehört wieder zu den Markttagen. Neuwieder Autohäuser präsentieren im Bereich Luisenstraße und Langendorfer Straße aktuelle Modelle. Für die jüngeren Besucher gibt es derweil ein eigenes Kreativangebot. Beim Kinderbasteln entstehen unter anderem Kastaniengesichter, kleine Häuschen aus Papierrollen und lustige Herbstfiguren. Außerdem können sich die Kinder schminken lassen.

Am Sonntag verbindet sich das Marktvergnügen mit gleich zwei weiteren Angeboten. Die Ahmadiyya-Gemeinde veranstaltet ihren Charity Walk für den guten Zweck. Und von 13 bis 18 Uhr öffnet der Neuwieder Einzelhandel seine Türen. So lässt sich der Besuch der Markttage mit einem ausgiebigen Einkaufsbummel durch die Innenstadt verbinden.

Kostenlos mit dem Bus zu den Markttagen

Wer die Markttage besuchen möchte, kann das Auto auch stehen lassen: Samstags gilt im gesamten Neuwieder Stadtgebiet ohnehin der „Neuwieder Nulltarif“. Alle regulären Linienbusse können kostenlos genutzt werden – einfach einsteigen und mitfahren. Zu den Markttagen wird das Angebot erweitert: Auch am Sonntag fahren die Linienbusse im gesamten Neuwieder Stadtgebiet kostenlos.

Die Neuwieder Markttage sind am Samstag, 10. Oktober, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 11. Oktober, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der verkaufsoffene Sonntag findet von 13 bis 18 Uhr statt.