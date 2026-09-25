Unter www.mein-elterngeldantrag.de können Elterngeldanträge erstellt- und elektronisch übermittelt werden

Kreis Neuwied. Der bisherige Onlinedienst „ElterngeldDigtial“ wird schrittweise durch den neuen Onlinedienst „mein-Elterngeldantrag“ abgelöst.

Jetzt steht für Elterngeldanträge das neue Elterngeldportal zur Verfügung. Unter www.mein-elterngeldantrag.de können Elterngeldanträge erstellt- und an die zuständige Elterngeldstelle elektronisch übermittelt werden. Sollte die Übermittlung nicht funktionieren, macht die Abteilung „Jugend und Familie“ der Kreisverwaltung Neuwied darauf aufmerksam, dass der Antrag als PDF-Datei ausgefüllt werden kann. Der Antrag kann dann per E-Mail oder per Post eingereicht werden. In diesem Zusammenhang weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass eine digitale Antragstellung bevorzugt werden sollte, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Den Link zu dem neuen Elterngeldportal „mein-elterngeldantrag“ und den bundeseinheitlichen Elterngeldantrag als PDF-Datei, ist auf der Homepage der Kreisverwaltung unter www.kreis-neuwied.de/buergerservice/formulare/jugend-und-familie zu finden.