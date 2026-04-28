Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz weist darauf hin, dass es in der 18. Kalenderwoche bedingt durch den Feiertag „Maifeiertag“ am Freitag, 1. Mai in den Freitag-Revieren zu einer Nachverlegung der Leerung der Biotonnen kommt. Die Biotonnen der Freitagsreviere werden erst am Samstag entleert.

Die Biotonnen der Nachverlegung müssen am geänderten Abfuhrtag bis 6.00 Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden bzw. zugänglich sein (bei Vorstelldienst). Nicht bereitgestellte Tonnen können nicht entleert werden.

Nur dort, wo aus betriebstechnischen Gründen keine Biotonnen aufgestellt werden konnten, sind die Restabfallgefäße von den Nachverlegungen betroffen.