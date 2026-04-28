Die Stadt Boppard lädt auch in diesem Jahr wieder zum Stadtradeln ein: Vom 1. bis 21. Juni 2026 sind Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sowie Bürgerinnen und Bürger wieder dazu aufgerufen, möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zu erledigen und dabei Kilometer für ihr Team, ihre Kommune und mehr Radförderung zu sammeln.

„Ich freue mich sehr, dass die Stadt Boppard auch in diesem Jahr wieder beim STADTRADELN dabei ist. Gemeinsam als starke Gemeinschaft wollen wir viele Kilometer auf dem Fahrrad sammeln. Dabei geht es nicht nur um Klimaschutz, sondern auch um Teamgeist, Zusammenhalt und den Spaß an der Bewegung im Alltag“, betont Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier.

Mit der Stadtradeln-App die Radinfrastruktur vor der Haustür verbessern

Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können Teilnehmende die geradelten Strecken bequem via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. Einen weiteren Vorteil bietet die App: Die so erhobenen Radverkehrsdaten werden, vollkommen anonymisiert, wissenschaftlich ausgewertet und geben der Stadt Boppard Auskunft über verkehrsplanerisch wichtige Fragen wie: Wo sind wann wie viele Radlerinnen und Radler unterwegs, wo gerät der Verkehrsfluss ins Stocken, wo sind Wartezeiten an Ampeln unverhältnismäßig lang? So ist ein möglichst bedarfsgenauer Ausbau der Radinfrastruktur möglich.

Im vergangenen Jahr waren mehr als 150 Menschen Teil des Stadtradeln in Boppard und legten insgesamt 38.861 Kilometer auf dem Fahrrad zurück.

Anmeldungen zum Stadtradeln 2026 sind ab sofort möglich unter stadtradeln.de/boppard.